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中央社

扒社媒AI撰稿 日本新媒體打垮各大傳媒

中央社2018/05/28 11:40
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社東京28日綜合外電報導）北韓領導人金正恩異母兄弟金正男，去年2月在馬來西亞遇刺，當時日本網路媒體JX Press領先日本各大傳媒率先報導。沒有記者的JX Press靠搜羅社群媒體及AI寫稿，衝擊日本傳媒。

彭博（Bloomberg）指出，日本一名社會學家當時發現，JX Press的即時新聞App發出金正男遇刺新聞38分鐘後，日本的各大電視台才開始報導。

JX Press是2008年由當時還是大學新鮮人的米重克洋（Katsuhiro Yoneshige）創立，它結合社群媒體與人工智慧（AI），尋找社群媒體上的突發消息並撰寫成新聞，本質上是間由工程師作為職員的新聞發布室。

米重克洋還是中學生時，曾為航空新聞網站寫文章，發現日本傳媒的人力過於龐大卻賺不到足夠利潤的危機。他表示，率先報導金正男消息讓他們一炮而紅，各大電視台都在談論此事並向他們探詢，盼嘗試他們的運作方式。

總部設在東京的JX Press擁有24名員工，平均年齡29歲，當中2/3的職員是工程師。兩個主要產品分別為需付費訂閱的突發消息平台Fast Alert，以及NewsDigest這個免費的手機新聞App。

Fast Alert會掃遍社群媒體貼文、分析文章與照片，甚至連驚嘆號都不放過，以找出日本的突發消息，鎖定諸如火災、交通事故和其他災變的範疇，也監看他們覺得可信的海外推特帳號。一旦發現消息，系統就撰發新聞。

米重克洋表示，Fast Alert能過濾掉99%的假消息，像是2016年4月熊本發生地震，當時社群媒體流傳一張當地動物園的獅子逃出並在市內漫步的照片，但他們就識破照片其實源出於南非。

JX Press的金主包括日經新聞（Nikkei）、三菱日聯資本公司（Mitsubishi UFJ Capital Co.）及CA創投（CyberAgent Ventures）等知名企業；而像日本放送協會（NHK）、朝日電視（TV Asahi）、富士電視（Fuji Television）等大型傳媒，每月都有付費訂閱Fast Alert。米重克洋計畫2021年之前讓JX Press的股票掛牌上市。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070528

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