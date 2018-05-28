扒社媒AI撰稿 日本新媒體打垮各大傳媒

（中央社東京28日綜合外電報導）北韓領導人金正恩異母兄弟金正男，去年2月在馬來西亞遇刺，當時日本網路媒體JX Press領先日本各大傳媒率先報導。沒有記者的JX Press靠搜羅社群媒體及AI寫稿，衝擊日本傳媒。

彭博（Bloomberg）指出，日本一名社會學家當時發現，JX Press的即時新聞App發出金正男遇刺新聞38分鐘後，日本的各大電視台才開始報導。

JX Press是2008年由當時還是大學新鮮人的米重克洋（Katsuhiro Yoneshige）創立，它結合社群媒體與人工智慧（AI），尋找社群媒體上的突發消息並撰寫成新聞，本質上是間由工程師作為職員的新聞發布室。