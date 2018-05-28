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中央社

哥倫比亞大選 杜克有望成為最年輕總統

中央社2018/05/28 11:47
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社波哥大27日綜合外電報導）41歲的國會議員杜克（Ivan Duque）正朝向哥倫比亞史上最年輕的總統之路邁進。杜克反對前叛軍的立場獲得選民支持，在第一輪投票中勝出。

法新社報導，杜克將在6月17日的第2輪決選中，與左派對手裴卓（Gustavo Petro）再度對決。

現任總統桑托斯（Juan Manuel Santos）2016年與前叛軍哥倫比亞革命軍（FARC）簽署和平協議。身為擁有經濟學學位的律師，杜克主張修改這份和平協議，獲得不少選民支持，認為這份協議對前叛軍讓步太多。

杜克譴責哥倫比亞左派，擔心他們會將哥倫比亞帶向如同鄰國委內瑞拉一樣的經濟困境。左派指控杜克是前總統烏力貝（Alvaro Uribe）的傀儡。烏力貝8年前卸任，2任總統期間強硬反對左派立場。

1976年8月1日出生於波哥大的杜克，在2014年當選國會議員，雖然是政壇新鮮人，但他與政治的淵源可以追溯到他的父親。他的父親是名自由派政治人物。

現任總統桑托斯在1990年代將杜克納入旗下，擔任金融顧問。杜克後來在美洲開發銀行（Inter-AmericanDevelopment Bank）任職13年。美洲開發銀行總部設在美國華府。

但如今在和平協議的立場上，杜克與桑托斯站在對立面。

在美洲開發銀行曾與杜克共事的一名消息人士表示：「他在公共關係的領域上非常活躍，非常聰明。」當時杜克雖在美國工作，但在前總統烏力貝勸說下，決定在2014年參選議員。

執政黨議員巴瑞拉斯（Roy Barreras）說：「一名總統應該要有經驗、獨立自主、政治能力，這些在杜克身上都看不到，大家都知道他是一個好人。」

杜克是3個孩子的父親，也曾是樂團的貝斯手，但隨和形象卻與他的保守派立場形成鮮明對比，反對同志婚姻、安樂死及毒品除罪化。

杜克不只是受到極右派的強力支持，也獲得影響力日益壯大的福音派天主教團體力挺。（譯者：林宏翰/核稿：陳昱婷）1070528

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