北海道紋別螃蟹爽爽吃　自備碗筷大啖12公尺巨型蟹螯

▲在紋別港口欣賞鄂霍次克海的日出景色。（圖／記者陳致宇攝）

位於日本北海道東北方的海港城市「紋別」，緊鄰鄂霍次克海，每年 1 至 3 月以壯觀的流冰景色聞名，也是世界上欣賞流冰的最南端場域。夏天來到這裡雖然無法看見流冰，卻是品嘗各種甘甜肥厚海鮮的大好機會，尤其頂級螃蟹料理更是不能錯過，還有 12 公尺高的巨型蟹螯，想吃記得得要「自備碗筷」。



▲來到紋別絕對要吃一頓最新鮮的螃蟹料理。（圖／記者陳致宇攝）



▲依照季節不同有松葉蟹、帝王蟹、毛蟹、津和井蟹輪番上陣，甚至還有產量相當稀少的棘蟹。（圖／記者陳致宇攝）



▲一份套餐在當地價格為 5,500 日圓，折合台幣約 1,500 元，堪稱 CP 值超高。（圖／記者陳致宇攝）



▲將新鮮蟹腳下鍋涮10秒就能入口，濃郁的鮮甜蟹肉在口中爆發，是只有在產地才能吃到的最新鮮滋味。 （圖／記者陳致宇攝）

受惠於鄂霍次克海低溫海水孕育出的肥厚海鮮，來到紋別絕對要吃一頓最新鮮的螃蟹料理，依照季節不同有松葉蟹、帝王蟹、毛蟹、津和井蟹輪番上陣，甚至還有產量相當稀少的棘蟹，包含生食、清蒸、涮涮鍋、釜飯、油炸等料理方式，一份套餐在當地價格為 5,500 日圓，折合台幣約 1,500 元，堪稱 CP 值超高。將一整個蟹腳大口咬下，濃郁的鮮甜蟹肉在口中爆發，是只有在產地才能吃到的最新鮮滋味。



▲當地政府在港口旁打造一座 12 公尺的巨型蟹螯，成為最吸睛的地標。（圖／記者陳致宇攝）



▲拍攝搞怪的巨型蟹螯錯位照，泡麵還要指定海鮮口味才標準。（圖／記者陳致宇攝）

由於紋別的螃蟹實在太有名，當地政府還在港口旁打造一座 12 公尺的巨型蟹螯，成為這裡最吸睛的地標，導遊還會偷偷摸摸的拿出一雙筷子及泡麵杯碗，原來是要拍攝日本超流行的錯位照片，甚至還有指定的品牌及口味，看著蟹螯從泡麵碗上竄出，趣味感十足。



▲距離巨型蟹螯不遠的流冰科學中心。（圖／記者陳致宇攝）



▲流冰科學中心內還有可愛的流冰天使迎接遊客。（圖／記者陳致宇攝）



▲館方今年推出全新球型劇場，躺在椅子上就能欣賞破冰船出港的壯觀景色。（圖／記者陳致宇攝）



▲低溫體驗室內冷到全身發抖，但這可是紋別當地人的冬季日常，後面的北極熊則是真正的標本。（圖／記者陳致宇攝）



▲零下 20 度的環境連泡泡吹出來都馬上結凍。（圖／記者陳致宇攝）

如果想體驗紋別寒冷的冬季及欣賞流冰，推薦到距離巨型蟹螯不遠的流冰科學中心走走，在低溫體驗室零下 20 度的環境感受當地人的冬季日常生活，即使穿上防寒大衣還是冷到全身發抖；館方今年還推出全新球型劇場，躺在椅子上就能欣賞破冰船出港的壯觀景色。

