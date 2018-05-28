中華電傳投資桃園創研中心 股價走揚

（中央社記者江明晏台北28日電）中華電信與桃園市政府合資成立「桃園亞矽創新股份有限公司」，傳出將投資桃園創新研發中心，並興建新世代科技園區，帶動中華電今天股價上漲逾2%，收復季線。

中華電信今天表示，與桃園市政府已共同合資成立「桃園亞矽創新股份有限公司」，目前資本額為新台幣1250萬元，由子公司光世代建設公司參與投資、持股為60%，桃園市政府則透過桃園航空城公司持股4成。

工商時報報導，被視為力拚台灣成為下一世代全球科技重鎮最重要基地的桃園市創新研發中心，將由中華電信投資120億元興建新世代科技園區。桃園創新研發中心是政府「亞洲．矽谷推動方案」中最重大的一項建設，將朝開發5G、人工智慧(AI)、物聯網、擴增實境(AR)／虛擬實境(VR)等新一代科技重鎮，並扮演亞太地區青年創新與創業發展基地、連結矽谷等全球科技大廠核心聚落。