板橋分屍案 女子失聯多日哥急尋竟成屍塊

（中央社記者林長順、王鴻國新北28日）黃姓女子疑遭朱姓男友在板橋殺害後分屍，朱男今天被發現在新莊上吊自殺。黃女哥哥日前在臉書社團「爆料公社」協尋妹妹，指妹妹遭男友軟禁；結果沒想到黃女被找到時，已是一袋袋屍塊。

黃女的哥哥26日在「爆料公社」上貼文，指妹妹已經失聯5天，手機完全關機，相信黃女已被男友軟禁，但男方父母閃爍其詞，說不知道兒子在哪裡。另外，黃女哥哥說，報警後，因無法提出積極危險證明，只能以協尋人口建檔。

黃女哥哥表示，男方Gary朱在雙北地區擔任拳擊教練，警方透露他有販毒前科、暴力傾向等問題，近兩個月開始與妹妹同住於板橋，是男方父母的一間閒置空屋。