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鹿港奉天宮　蘇府王爺有三位

保庇2018/05/28 11:59
鹿港奉天宮　蘇府王爺有三位（圖／保庇）
鹿港奉天宮　蘇府王爺有三位（圖／保庇）

鹿港奉天宮主祀蘇府王爺，其歷史悠久最少有三百年了，最早可以追溯到康熙二十三年。廟內的蘇府王爺共有三尊，分別是蘇府大王、蘇府二王、蘇府三王。

 

鹿港奉天宮主祀三位蘇府王爺。（圖／文化資源地理資訊系統）
鹿港奉天宮主祀三位蘇府王爺。（圖／文化資源地理資訊系統）

鹿港奉天宮的建廟故事是這樣的，在康熙二十三年時，住在鹿港的一位鄭姓漁民出海捕魚，收網時捕到一塊木頭，在當時漂流木是沒那麼值錢的，所以這位漁民就將木頭拋棄，沒想到只要這位漁民一下網就會捕到這塊木頭，來回數次之後，該位漁民無奈返航，但那塊木頭卻跟著漁船進港且發出豪光。漁民覺得此木非凡物，就帶回家妥善收藏。

到了日落時分，那塊木頭光芒四射，左鄰右舍爭相觀看，此時乎有神靈降駕於鄭姓漁民身上，表示自己是「玉帝駕前主理判事，曾下凡現身福建北頭，今奉玉旨與兩位賢弟擇地鹿仔港開基保國佑民。」

眾人問其姓氏，該神明留下詩一首「蔡公堪祭忠臣廟，曾子回家日落西，此去金科脫了斗，馬到長安留四蹄。」在場眾人拆解後，得一「蘇」字。隨後，眾人便去泉州重金請一位雕刻師傅，將那塊神異的木頭雕刻為神明金身。

鹿港奉天宮蘇府王爺金身。（圖／文化資源地理資訊系統）
鹿港奉天宮蘇府王爺金身。（圖／文化資源地理資訊系統）

在三位王爺的金身雕刻完畢後，蘇府大王是由當地信眾輪流供俸的，每年由輪值爐主新建一間屋子當作王爺壇，輪值結束後該屋即歸爐主所有。而建廟則到戰後的民國五十一年才開始，到五十七年時正式建造完畢。

但相較於蘇府大王，蘇府二王與蘇府三王其實早在清朝就有自己的「二王祠」與「三王祠」，直到鹿港奉天宮建成後，三位蘇府王爺才共同合祀於鹿港朝天宮。

必須說明的是，台灣蘇府王爺的系統並非只有鹿港奉天宮，且光是在鹿港鎮上就有數間主祀蘇府王爺的廟，其系統也各自不同。

 

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