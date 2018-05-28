神明界的高富帥　呂洞賓聖誕快樂

農曆四月十四為呂洞賓聖誕，關於祂的生平，出身在高官家族，聰明才智自然不在話下，祂有許多的傳說故事，八卦傳言祂與觀音之間的一段情導致看見天下有情人都想要讓他們分手。但祂真的是這麼小氣的神明嗎，讓我們來重新認識呂洞賓吧！
呂嵒（一ㄢˊ），字洞賓，號純陽子，道教之名神仙，在中國歷史上也真有其人。除了為八仙之一，也是全真教創辦人王重陽的師父。出生於唐德宗貞元十二載丙子年（796年）蒲州河中府永樂縣招賢里，為唐朝禮部侍郎呂渭之孫。
呂洞賓從小就聰明過人，能日記萬言，過目成誦，出口成章，簡而言之就是一個天才兒童。之後長成身高190，外貌猶如漢朝張良的翩翩美男子，以現代來說就是標準的高富帥，無論男女老少都對祂一見傾心，但祂終生未娶。
其實呂洞賓從小就被許多人說祂絕非凡人日後肯定有一番大作為，相傳禪宗馬祖道一見到呂洞賓就說：「此兒骨相不凡，自市風塵物處。他時遇盧則居，見鍾則扣，留心記取。」彷彿預言呂洞賓與鍾離權的師徒情緣。
呂洞賓邁向修道成仙之路並非偶然，但有各種說法。一是說當官當到很厭世，不想再繼續與人攪和，歸隱山林。一是說參加科舉兩次都不中，乾脆放自己一馬，環遊世界找自己。（怎麼覺得跟現在社會的情況有點相像）命運的安排總叫人驚喜，鍾離權也投宿在同一間旅店，兩人一起生火煮飯，呂洞賓卻昏昏欲睡做了一場夢。夢中自己已成為高官，但因頂撞皇帝而被貶官，鬱鬱寡歡過一生。醒來之後，決定不再戀棧凡間俗世，跟著鍾離權修道。
呂洞賓的形象大多是身穿儒服、道袍，手持拂塵，寶劍懸掛在腰間或是揹在背後，而祂的職能相當多元。具有醫藥、武術、雷、考試、託夢、財神、礦業、理髮師、文具、斬爛桃花等，可說是包山包海。而且除了是道教仙人、八仙之一，也是扶鸞五恩主之一，因此台灣主祀呂洞賓的廟宇並不少見，像是知名的台北指南宮、台南東山孚佑宮、高雄鳳山鎮南宮都是以奉祀呂洞賓聞名。趁著今日（農曆四月十四）呂仙祖聖誕，走過路過都記得去祝賀祂老人家喔。
資料來源：
維基百科－呂洞賓
全國宗教資訊網－呂洞賓
指南宮文化研究中心
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