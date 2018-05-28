神明界的高富帥　呂洞賓聖誕快樂

農曆四月十四為呂洞賓聖誕，關於祂的生平，出身在高官家族，聰明才智自然不在話下，祂有許多的傳說故事，八卦傳言祂與觀音之間的一段情導致看見天下有情人都想要讓他們分手。但祂真的是這麼小氣的神明嗎，讓我們來重新認識呂洞賓吧！

呂嵒（一ㄢˊ），字洞賓，號純陽子，道教之名神仙，在中國歷史上也真有其人。除了為八仙之一，也是全真教創辦人王重陽的師父。出生於唐德宗貞元十二載丙子年（796年）蒲州河中府永樂縣招賢里，為唐朝禮部侍郎呂渭之孫。

呂洞賓從小就聰明過人，能日記萬言，過目成誦，出口成章，簡而言之就是一個天才兒童。之後長成身高190，外貌猶如漢朝張良的翩翩美男子，以現代來說就是標準的高富帥，無論男女老少都對祂一見傾心，但祂終生未娶。