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中央社

中印關係緩和 印度擬再申請加入NSG

中央社2018/05/28 11:59
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里28日專電）在印度總理莫迪訪問中國，中印關係改善後，印度準備再度申請加入核子供應國集團（NSG）。中國過去已數度阻止印度加入NSG，是否會持續阻撓印度加入NSG，值得觀察。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）今天引述3位不願具名的知情人士談話報導，涉及核子材料和核子技術管制與輸出的NSG，將在6月和12月召開會議，印度將再度申請加入NSG。

如果印度能順利加入NSG，將成為莫迪政府在2019年大選前，取得的重大成就。

印度過去多次申請加入NSG都遭中國反對而失敗，尤其雙邊關係去年因兩國軍隊在洞朗對峙事件，而更加惡化，中國去年6月再度以印度非「禁止核子擴散條約」（Nuclear Non-Proliferation Treaty，NPT）締約國理由反對，堅持NSG應先就非NPT締約國加入NSG擬定原則，讓印度申請加入NSG再次失敗。

但莫迪4月27、28日訪問中國，與中國國家主席習近平舉行非正式領袖峰會，讓中印雙邊關係有所緩和，雙方並同意在多個領域合作。因此如果中國今年在印度申請加入NSG沒有提出異議，印度才可能順利加入NSG。

報導引述未具名官員談話說，中印雙方官員已就印度加入NSG議題進行新一輪的「前瞻性」討論。（編輯：陳惠珍）1070528

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