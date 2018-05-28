中印關係緩和 印度擬再申請加入NSG

（中央社記者康世人新德里28日專電）在印度總理莫迪訪問中國，中印關係改善後，印度準備再度申請加入核子供應國集團（NSG）。中國過去已數度阻止印度加入NSG，是否會持續阻撓印度加入NSG，值得觀察。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）今天引述3位不願具名的知情人士談話報導，涉及核子材料和核子技術管制與輸出的NSG，將在6月和12月召開會議，印度將再度申請加入NSG。

如果印度能順利加入NSG，將成為莫迪政府在2019年大選前，取得的重大成就。

印度過去多次申請加入NSG都遭中國反對而失敗，尤其雙邊關係去年因兩國軍隊在洞朗對峙事件，而更加惡化，中國去年6月再度以印度非「禁止核子擴散條約」（Nuclear Non-Proliferation Treaty，NPT）締約國理由反對，堅持NSG應先就非NPT締約國加入NSG擬定原則，讓印度申請加入NSG再次失敗。