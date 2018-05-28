川普變變變 讚北韓有潛力還證實川金會籌備中

在美國前總統歐巴馬政府擔任國家情報總監的克萊佩（James Clapper）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我支持川普總統寄那封信函…某些方面來說，金正恩或許與我們非常另類的總統算是棋逢敵手。」

川普樂觀的語氣與3天前形成強烈對比，當時他以北韓「公然的敵意」為由，宣布取消高峰會。

川普在推特上寫道：「我們的美國團隊已抵達北韓，安排我和金正恩的高峰會。我確實認為北韓深具潛力，有朝一日將成為經濟繁榮大國。這將會發生！」

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統川普3天前才致函北韓領導人金正恩，嚴詞厲色宣告高峰會取消，他今天態度丕變讚揚北韓具潛力，還證實美國和北韓官員在板門店會談，為戲劇性復活的「川金會」鋪路。

曾在小布希政府擔任美國國家安全會議亞洲事務主任，且一度獲川普提名出任美國駐南韓大使的車維德（Victor Cha）今天說，他現在看好川金會將會登場。

他表示，南韓總統文在寅和川普政府都很希望川金會舉行，「且金正恩也說希望舉行高峰會，所以這會發生」。

然而美國和北韓對會談成果的期望仍明顯分歧。

華府希望北韓盡快以可驗證的方式放棄所有核武，換取經濟制裁解除。平壤對非核化有不同看法，仍很擔心一旦放棄威懾力量，恐會導致領導人和國家覆滅，尤其美國在南韓仍有為數不少的駐軍。

川普發言人15日曾表示，川普不會尋求所謂的「利比亞模式」，還說「這是川普模式，他會以他覺得適當的方式來處理此事」。利比亞強人格達費（MoamerKhadafi）2003年同意放棄核武計畫後，2011年在北大西洋公約組織（NATO）支援的人民起義中下台身亡。

南韓聯合新聞通訊社引述不具名外交部消息人士報導，金正恩尋求與文在寅於26日二度會面，就是想釐清何謂「川普模式」。

曾任美國中情局和國家安全局局長的海登（Michael Hayden）今天在美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）上說，川金會舉行的可能性較高，不過他與聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）都認為，要金正恩放棄核武是很不切實際的期望。

盧比歐今天告訴「本週」：「金正恩對這些核武有情感依附和個人心理上的依賴。它們讓他感覺具有威望，大權在握。」

盧比歐說，他高度懷疑金正恩會真的放棄核武。「我還是相信他不希望非核化，事實上他不會非核化。」

海登表示，川金會最樂觀的情況是達成協議，讓朝鮮半島更加穩定，遠離戰火。海登說，金正恩在核子和彈道飛彈技術上早有長足進展，還說「他願意暫時停下來，然後前往會談」。

現已抵達北韓的美國官員預計將和北韓官員會談到29日，商討籌備川金會事宜，報導說，美方代表團成員包括前核子談判代表、現駐菲律賓大使金成（Kim Sung）。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070528