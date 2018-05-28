借公共圖書館書籍 至超商取還書免運費

教育部今天發布新聞稿表示，過去公共圖書館較注重建築空間改善及辦理推廣活動，加上面臨經費及專業人力有限的困境，在選書及購書上較難發揮專業判斷及執行，從近年全民閱讀習慣調查也發現，國人閱讀習慣偏好休閒、娛樂及小說類，對於知識性類書籍普遍借閱率較低。

（中央社記者許秩維台北28日電）教育部今天表示，為提升公共圖書館借閱率，民眾只要持全國各公共圖書館借閱證，即可免費跨縣市借閱書籍，還可至超商門市辦理取書或還書，且免付運費。

教育部表示，為了讓借閱更便利，民眾只要持全國各公共圖書館借閱證，即可免費跨縣市借閱及預約各資源中心圖書，同時更與超商合作推出借還書免運費服務，民眾可於統一超商門市辦理取書或還書，且不用支付運費，希望鼓勵大家多加利用。

教育部指出，未來也將接續擴充功能，例如整合電子書查詢借閱，讓民眾可依館別、圖書分類、熱門電子書等分類方式查詢，並透過多種載具即時借閱，同時會增購過去較欠缺的地方特色主題與經典好書，希望透過整體性規劃運作，提升資源中心各項服務及資源整合共享效益。（編輯：李亨山）1070528