支持度看好度不同調 林佳龍盧秀燕各自解讀

（中央社記者郝雪卿台中28日電）對於台中市長林佳龍與國民黨台中市長參選人盧秀燕的民調支持度與看好度互有輸贏，林佳龍今天受訪時指出，目前多家民調都呈現他穩定領先，把市政做好，就是最好的民調。

盧秀燕則在臉書（Facebook）回應指出，民調對她來說，是鞭策的力量，因為細部的數據，更能反映出民眾的憂心與信心。她強調，自己挑戰是市政不公開、無作為的現況，不是針對不同黨派或個人，她要的是更好的空氣、經濟，更好的台中。

聯合報針對台中市長選舉最新民調顯示，台中市長林佳龍的支持度32%、盧秀燕為39%，至於林佳龍的看好度則為39%、看好盧秀燕的為25%，受訪者對兩人的支持度及看好度不同調。