微軟亞太技術年會連3年來台 估30萬人參與

（中央社記者吳家豪台北28日電）微軟亞太技術年會今天起至30日在台北登場，是微軟自2016年起連續三年在台舉辦這場盛會，微軟預估，今年透過現場直播，三天活動將吸引約30萬人參與，推動生態系的提升。

由經濟部工業局指導、台灣微軟主辦的DevDaysAsia 2018亞太技術年會28日至30日在台北舉行，重現美國微軟年度最大開發盛會Microsoft Build大會的內容，並聚焦人工智慧（AI）、資料分析及Microsoft智慧生產力平台三大主題。

台灣微軟總經理孫基康於活動起跑記者會致詞表示，透過此次亞太技術年會，希望讓台灣能夠服務亞太區眾多開發者；他更預估，透過現場直播，活動三天將吸引約30萬人參與。