NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈邵雨薇、吳思賢穿上卡哇依學生服韓粉有福了　人氣女團暑假攻蛋什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

微軟亞太技術年會連3年來台 估30萬人參與

中央社2018/05/28 12:12
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者吳家豪台北28日電）微軟亞太技術年會今天起至30日在台北登場，是微軟自2016年起連續三年在台舉辦這場盛會，微軟預估，今年透過現場直播，三天活動將吸引約30萬人參與，推動生態系的提升。

由經濟部工業局指導、台灣微軟主辦的DevDaysAsia 2018亞太技術年會28日至30日在台北舉行，重現美國微軟年度最大開發盛會Microsoft Build大會的內容，並聚焦人工智慧（AI）、資料分析及Microsoft智慧生產力平台三大主題。

台灣微軟總經理孫基康於活動起跑記者會致詞表示，透過此次亞太技術年會，希望讓台灣能夠服務亞太區眾多開發者；他更預估，透過現場直播，活動三天將吸引約30萬人參與。

孫基康說，數位轉型未來30年對台灣經濟貢獻將相當可觀，據研調機構估計，至2021年前，數位轉型將為台灣GDP（國內生產毛額）增加新台幣4000億元，且每年GDP成長率將提升0.5個百分點，而驅動數位轉型的核心正是開發者。

孫基康強調，經濟部長沈榮津對微軟期望很高，微軟也期待雙方合作可以帶動生態系的提升，進一步帶動台灣產業鏈的提升。

微軟資深副總裁暨大中華區總裁兼執行長柯睿杰（Alain Crozier）說，微軟在台設立物聯網創新中心與AI研發中心，除了刺激經濟成長，也希望協助打造台灣人才庫，並透過AI等技術提供身心障礙人士更多協助。

柯睿杰指出，隨著AI發展進程加速，微軟看到亞太地區在研發人才、資料數據及新興科技接受度等方面的多樣機會；微軟將持續推動跨平台互通、開放規格與開放計畫，加速全球技術交流，協助在地開發者取得最新資源。(編輯：陳永昌)1070528

尖峰用電時段還未到 用電量...綠營將建議北市長人選 柯文...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan