尖峰用電時段還未到 用電量創歷年5月新高

（中央社記者廖禹揚台北28日電）全台連日高溫，今天用電量未到尖峰時段就已達3530萬瓩，上午約11時30分再創歷年5月新高，台中電廠8號機故障檢修影響供電，以目前最大供電能力來看，備轉容量僅剩183萬瓩。

根據中央氣象局預報，今天全台仍是悶熱天氣型態，雖隨太平洋高壓東退減弱，極端炎熱情況可望在午後稍緩，但各地高溫仍有33至35度。

台電中央副調度監鄭有財受訪表示，目前全台最高用電量已達3530萬瓩，同時刷新今年及歷年5月最高用電量紀錄，並較先前排名第一的3506.1萬瓩高出約24萬瓩。