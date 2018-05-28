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中央社

尖峰用電時段還未到 用電量創歷年5月新高

中央社2018/05/28 12:09
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北28日電）全台連日高溫，今天用電量未到尖峰時段就已達3530萬瓩，上午約11時30分再創歷年5月新高，台中電廠8號機故障檢修影響供電，以目前最大供電能力來看，備轉容量僅剩183萬瓩。

根據中央氣象局預報，今天全台仍是悶熱天氣型態，雖隨太平洋高壓東退減弱，極端炎熱情況可望在午後稍緩，但各地高溫仍有33至35度。

台電中央副調度監鄭有財受訪表示，目前全台最高用電量已達3530萬瓩，同時刷新今年及歷年5月最高用電量紀錄，並較先前排名第一的3506.1萬瓩高出約24萬瓩。

近日最高用電量多出現在下午1到3時，而今天尚未到尖峰用電時段，用電量就已創新高，下午是否會再出現更高紀錄？鄭有財表示，還要再觀察氣溫及需量競價反應。

台電網站目前目前已將預估最高用電量上修至3570萬瓩，備轉容量率僅4.01%，亮供電警戒橘燈。

供電吃緊，核二2號機仍未取得再起動申請，原能會今天將至核二廠視察，但不會在現場進行裁示，核二2號機歸隊日期未定。而除日前部分故障的豐德電廠2號機組預計6月下旬才能歸隊，台中火力電廠8號機昨天又因過熱器故障，解聯進行檢修，共影響約104萬瓩供電能力；鄭有財表示，台中電廠8號機預估在30日修復。

不過，受惠於晴朗天氣，太陽光電發電狀況不錯，鄭有財指出，今天光電最高發電量達106至107萬瓩，近日最高發電量都達約1.1GW，算是歷年來新高。（編輯：黃國倫）1070528

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