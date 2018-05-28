NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈邵雨薇、吳思賢穿上卡哇依學生服韓粉有福了　人氣女團暑假攻蛋什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

梅克爾訪中 見709家屬等維權人士

中央社2018/05/28 12:18
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北28日電）德國總理梅克爾訪問中國期間，中國人權議題再浮上檯面。外媒報導，梅克爾這次在中國會見許多維權人士及其家屬，也向中國領導人提出相關人權問題，有助於改善異議人士處境。

不過，眾所關注的劉霞是否赴德國，目前仍無新的進展。

梅克爾已結束訪中行程返回德國，這是梅克爾第11次訪問中國。美國之音報導，梅克爾在德國駐中大使館會見了維權律師王全璋的妻子李文足、余文生的妻子許豔、李和平妻子王峭嶺，包龍軍、王宇夫婦等中國維權人士。

李文足在會見梅克爾時表示，希望德國向中方打聽王全璋是否還活著，並交付一封親筆信，希望德國政府關注王全璋案。梅克爾訪中前，維權律師高智晟的女兒耿格、維權律師江天勇的妻子金變玲也都致信梅克爾，請求關注。

已故諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞的命運同樣備受關注。在劉曉波住院治療期間，劉曉波、劉霞都提出過出國治療的願望，德國也同意接收。但劉曉波逝世後，劉霞仍被監控，健康及精神狀況進一步惡化。

中國外交部多次宣稱劉霞「依法享有一切自由」。在梅克爾與李克強會談結束後，李克強被記者問到劉霞是否可能重獲自由，李克強稱，中方願意在相互尊重和平等的基礎上，與德國討論人權個案，並表示中國尊重人道主義原則。

報導引述旅居德國的媒體人蘇雨桐表示，梅克爾訪中將人權問題擺在檯面上，對改善異議人士處境或許有一定推動作用。

蘇雨桐說，「據我們所知她（梅克爾）也確實是提出了相關的問題，像以前都是在桌面下，這次基本上有點從桌下走上桌面的感覺」。

蘇雨桐認為，雖然還沒有聽說劉霞已經獲釋的消息，但當年梅克爾訪中，向中國提出高瑜的人權問題，不久後高瑜就獲得保外就醫，「我想高瑜的案子可能也是個參考」。（編輯：翟思嘉/林克倫）1070528

微軟亞太技術年會連3年來台...選對會將提台北市長人選 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan