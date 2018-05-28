梅克爾訪中 見709家屬等維權人士

（中央社台北28日電）德國總理梅克爾訪問中國期間，中國人權議題再浮上檯面。外媒報導，梅克爾這次在中國會見許多維權人士及其家屬，也向中國領導人提出相關人權問題，有助於改善異議人士處境。
不過，眾所關注的劉霞是否赴德國，目前仍無新的進展。
梅克爾已結束訪中行程返回德國，這是梅克爾第11次訪問中國。美國之音報導，梅克爾在德國駐中大使館會見了維權律師王全璋的妻子李文足、余文生的妻子許豔、李和平妻子王峭嶺，包龍軍、王宇夫婦等中國維權人士。
李文足在會見梅克爾時表示，希望德國向中方打聽王全璋是否還活著，並交付一封親筆信，希望德國政府關注王全璋案。梅克爾訪中前，維權律師高智晟的女兒耿格、維權律師江天勇的妻子金變玲也都致信梅克爾，請求關注。
已故諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞的命運同樣備受關注。在劉曉波住院治療期間，劉曉波、劉霞都提出過出國治療的願望，德國也同意接收。但劉曉波逝世後，劉霞仍被監控，健康及精神狀況進一步惡化。
中國外交部多次宣稱劉霞「依法享有一切自由」。在梅克爾與李克強會談結束後，李克強被記者問到劉霞是否可能重獲自由，李克強稱，中方願意在相互尊重和平等的基礎上，與德國討論人權個案，並表示中國尊重人道主義原則。
報導引述旅居德國的媒體人蘇雨桐表示，梅克爾訪中將人權問題擺在檯面上，對改善異議人士處境或許有一定推動作用。
蘇雨桐說，「據我們所知她（梅克爾）也確實是提出了相關的問題，像以前都是在桌面下，這次基本上有點從桌下走上桌面的感覺」。
蘇雨桐認為，雖然還沒有聽說劉霞已經獲釋的消息，但當年梅克爾訪中，向中國提出高瑜的人權問題，不久後高瑜就獲得保外就醫，「我想高瑜的案子可能也是個參考」。（編輯：翟思嘉/林克倫）1070528