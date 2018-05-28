梅克爾訪中 見709家屬等維權人士

（中央社台北28日電）德國總理梅克爾訪問中國期間，中國人權議題再浮上檯面。外媒報導，梅克爾這次在中國會見許多維權人士及其家屬，也向中國領導人提出相關人權問題，有助於改善異議人士處境。

不過，眾所關注的劉霞是否赴德國，目前仍無新的進展。

梅克爾已結束訪中行程返回德國，這是梅克爾第11次訪問中國。美國之音報導，梅克爾在德國駐中大使館會見了維權律師王全璋的妻子李文足、余文生的妻子許豔、李和平妻子王峭嶺，包龍軍、王宇夫婦等中國維權人士。

李文足在會見梅克爾時表示，希望德國向中方打聽王全璋是否還活著，並交付一封親筆信，希望德國政府關注王全璋案。梅克爾訪中前，維權律師高智晟的女兒耿格、維權律師江天勇的妻子金變玲也都致信梅克爾，請求關注。