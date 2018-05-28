選對會將提台北市長人選 陳明文：沒二階段整合

民進黨內有意角逐台北市長選舉的前副總統呂秀蓮和民進黨籍立法委員姚文智26日已舉行電視政見發表會；民進黨選對會中午開會討論台北市長人選徵召案，將提建議案給民進黨主席蔡英文參考；選對會預計中午12時50分舉行記者會說明會議結論。

（中央社記者葉素萍台北28日電）民主進步黨選舉對策委員會今天中午將綜合評估台北市長人選，並向民進黨主席提單一適當人選建議；至於是否會有二階段整合？選對會召集人陳明文表示，絕無二階段。

至於最新一期「新勇哥物語」指呂秀蓮同意提名姚文智，但希望辦個政見發表會；呂秀蓮稍早已發聲明否認。

陳明文也連聲否認表示，「絕對沒有這回事」，呂秀蓮非常清楚，「我們在談話過程中，沒有告訴她我們要徵召任何一個人」。

至於昨天媒體報導民進黨內部民意調查是姚文智勝出，一定要推姚文智；陳明文說，絕對沒有，民調是參考，絕不對外公布，且「到目前為止，連我個人都沒有看到民調」。

他說，等一下幕僚會把相關綜合評估資料送給選對會成員討論，就過去這個月的徵詢對象意見、綜合性評估，確定最後人選，「今天以前，我們絕對沒有人選決定的問題」。

媒體追問，除呂秀蓮、姚文智，是否會出現第三人？陳明文表示，徵召須針對有意參選的人，「如果沒有意願，基本上我們不可能去徵召」。

另外，媒體詢問，中國國民黨副主席郝龍斌稱民進黨是在「打假球」，最後與尋求連任的台北市長柯文哲會有二階段整合；陳明文表示，國民黨做好自己份內的事，民進黨如何面對這場選戰，自有基調，「我們應該怎麼做、怎麼走，我們非常清楚，不需要他們來指導」。

他說，「沒有二階段的部分」；媒體再問，「不會與柯文哲有任何聯繫？」陳明文說，「對，目前絕對沒有二階段的部分」。

是否擔心呂秀蓮或姚文智出線是假提名真禮讓？陳明文表示，不知這話從何說起，「我們推這個人選，民進黨一定會團結」。（編輯：李明宗）1070528