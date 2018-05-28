NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈邵雨薇、吳思賢穿上卡哇依學生服韓粉有福了　人氣女團暑假攻蛋什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

智慧醫療潛力大 貿協辦展吸引60國買主

中央社2018/05/28 12:25
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者朱則瑋台北28日電）外貿協會6月21日到24日將舉辦國際醫療展與銀髮展，主打結合物聯網技術的智慧醫療產業，預計將有60國約1200個買主參與。

根據市調機構Frost&Sullivan統計，醫療聯網在物聯網應用領域占比達30.3%，僅次於工業物聯網，2021年預估市場規模可達720億美元，中華民國對外貿易發展協會6月21日到24日在世貿一館舉辦台灣國際醫療展覽會及台灣國際銀髮族暨健康照護產業展，共計有408家廠商參與，使用868個攤位，是全台規模最大且最國際化的醫療廠商出口平台。

貿協秘書長葉明水指出，生醫醫療器材有很多創新產品正在開發中，尤其是跟物聯網結合的智慧醫療器材，潛力十足，國際競爭力強，值得協助這個產業茁壯發展，今年醫療展跟銀髮展特別擴大展覽規模，買主部分，包括日本經銷商、新加坡最大醫療連鎖超市等各國買主都會來台洽談合作或採購。

這次展覽擁有智慧醫療、新創企業、高階醫材、醫療服務、照護科技輔具及急診室情境館等6大特色，葉明水說，新竹生醫、高雄醫大、中興大學三家育成中心率領10組團隊參展，並由台灣特色醫療聯盟、海峽兩岸特色醫療聯盟等共32家不同專科及醫療院所參與。

急診室情境館部分，則模擬診療室、手術室及留觀室空間，集結24家台灣廠商共75項產品，特別針對新南向國家需要急診間公共醫療基礎建設，讓參展者可以一次購足台灣製急診醫療器材產品。

今年醫療展及銀髮展除了各大展區及特色內容，還會邀請各國專家學者來台舉辦講座、研討會，也會針對國際買主進行一對一聯合採購洽談會。（編輯：郭萍英）1070528

李永得：今年參加客語認證人...蔡總統：台灣政府很重視照顧...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan