藍批新經濟移民法 綠委：每一種人才都要爭取

(中央社記者王承中台北28日電)國民黨立委蔣萬安今天批評新經濟移民法草案，他說，各國都在爭取高階人才，只有蔡政府的目標是中低階勞工；民進黨立委何欣純則說，政府正在盤點移民政策，只要是人才都要爭取。

行政院15日公布「新經濟移民法」草案規劃重點，希望能夠留用外籍中階技術人才，在不影響國內就業和薪資水準前提下，優先留用在台多年的僑外生以及工作多年的中階技術人才。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀、副書記長蔣萬安、林麗蟬等人上午在立法院舉行記者會。蔣萬安表示，當各國都在爭奪優秀高階人才時，只有蔡政府的目標是中低階勞工，他說，台灣整體勞動條件沒有改善，一昧開放外籍勞工，只是治標不治本。