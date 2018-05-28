李永得：今年參加客語認證人數若減少 我負責

（中央社記者陳俊華台北28日電）客家委員會主任委員李永得今天表示，他保證今年參加客語認證的人數一定比往年多，如果沒變多他會負責，也不排除下台。

客委會提供資料指出，客語能力初級認證民國104年度報名數為9853人、105年度9509人、106年度8543人；中高級104年度報名數5278人、105年度5933人、106年度4796人。

立法院內政委員會上午處理民國107年度中央政府總預算有關客委會及所屬預算凍結項目報告案，親民黨籍立法委員陳怡潔質詢時表示，李永得堅持不該用發放獎金制度以鼓勵考試，但資料顯示，取消獎金制度後，客語認證報考數確實減少，合格率也跌破5成；很多縣市為提升客語認證通過率，一樣提供獎金，成效比沒提供獎金的縣市好。