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三星侵蘋果多項專利　遭判5.39億美元天價賠償

記者易皓瑜／台北報導2018/05/28 12:49
▲蘋果於 2011 年提告三星侵權多項專利，經 7 年纏訟，本周聯邦法院判三星需支付 5.39 美元天價賠償。（圖／翻攝蘋果三星）
▲蘋果於 2011 年提告三星侵權多項專利，經 7 年纏訟，本周聯邦法院判三星需支付 5.39 美元天價賠償。（圖／翻攝蘋果三星）

蘋果與三星始於 2011 年的專利侵權案歷時 7 年纏訟，終於在日前判決定讞，美國聯邦法院判三星需向蘋果賠償 2010 至 2011 年間，販售侵害蘋果專利的獲利 5.39 億美元。 

蘋果早在 2011 年就控訴三星侵犯其多項專利，項目包括兩指縮放、多重手勢功能、底部膠條等設計，隔年法院即宣判蘋果勝訴，三星需針對雙指縮放功能侵權賠償 1.5 億美元，另外需支付 3.99 億美元賠償於其他 iPhone 設計的專利上。 

三星後提起上訴，主要攻防於侵權 iPhone 的三項專利賠償金額，包括 iPhone 的矩形圓角外型、黑色螢幕上的彩色方格顯示介面。蘋果求償 10 億美元，三星卻認為最多只需賠償 2.8 億美元，雙方爭議於賠償金額的計算方式，三星僅願賠償手機侵權部分，蘋果則認為賠償應涵蓋整支手機的獲利。 後三星於 2015 法院的判決中支付了部分賠償 5.48 億美元，全案在 2016 年再次進入最高法院，蘋果要求最初 10.5 億美元的賠償。 

蘋果在本周判決後發表聲明：「此案最重要的不是金錢，而是蘋果致力於智慧型手機設計的創新與革新」。三星則表示，所有判決應以不危及創意與市場公平競爭為前提，暗示將再提出上訴。 

關鍵字蘋果三星專利美國聯邦法院多重手勢兩指縮放
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