三星侵蘋果多項專利　遭判5.39億美元天價賠償

蘋果與三星始於 2011 年的專利侵權案歷時 7 年纏訟，終於在日前判決定讞，美國聯邦法院判三星需向蘋果賠償 2010 至 2011 年間，販售侵害蘋果專利的獲利 5.39 億美元。

蘋果早在 2011 年就控訴三星侵犯其多項專利，項目包括兩指縮放、多重手勢功能、底部膠條等設計，隔年法院即宣判蘋果勝訴，三星需針對雙指縮放功能侵權賠償 1.5 億美元，另外需支付 3.99 億美元賠償於其他 iPhone 設計的專利上。

三星後提起上訴，主要攻防於侵權 iPhone 的三項專利賠償金額，包括 iPhone 的矩形圓角外型、黑色螢幕上的彩色方格顯示介面。蘋果求償 10 億美元，三星卻認為最多只需賠償 2.8 億美元，雙方爭議於賠償金額的計算方式，三星僅願賠償手機侵權部分，蘋果則認為賠償應涵蓋整支手機的獲利。 後三星於 2015 法院的判決中支付了部分賠償 5.48 億美元，全案在 2016 年再次進入最高法院，蘋果要求最初 10.5 億美元的賠償。