5月消費者信心指數創7個月新低 6指標都下降

下降幅度第一的指標為「未來半年投資股票時機」，5月調查結果為101.90點，月減3.60點；下降幅度第二的指標是「未來半年國內就業機會」，5月調查為104.35點，月減1.45點；下降幅度第三的指標為「未來半年國內物價水準」，5月調查結果為46.25點，月減1.15點。

中央大學台經中心今天公布107年5月消費者信心指數調查的總數為85.61點，連續第2個月下跌，月減1.28點；6項指標包含投資股票時機、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、耐久性財貨時機、就業機會及國內物價水準全數下降。

（中央社記者蔡怡杼台北28日電）中央大學台經中心公布5月消費者信心指數(CCI)為85.61點，連續2個月下降，來到7個月新低。學者提醒，受到通膨蠢動影響，「未來半年國內物價水準」已嚴重悲觀，創9個月新低。

下降幅度第四的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，5月調查結果為87.35點，月減0.60點；下降幅度第五的指標為「未來半年購買耐久性財貨時機」，5月調查為91.65點，月減0.50點；下降幅度最小「未來半年國內經濟景氣」，5月調查結果為82.15點，月減0.40點。

從絕對水準來看，「未來半年國內就業機會」及「未來半年投資股票時機」皆為樂觀指標。子指標分數在100至200間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在0至100間屬於「偏向悲觀」。

中央大學台經中心研究員吳大任表示，5月總指數下降1.28點，來到7個月新低，且延續4月的情況，6項分項指標同步下跌，所幸，總指數下跌幅度還不到顯著水準。

吳大任指出，5月總指數下跌主因「未來半年投資股票時機」以及「未來半年國內就業機會」下跌，其中，「未來半年投資股票時機」絕對值仍處於樂觀水準，至於「未來半年國內就業機會」與5、6月畢業潮有關。

同時，吳大任提醒，5月「未來半年國內物價水準」結果為46.25點，已經來到嚴重悲觀水準，為9個月新低，主因大家已經感受到通膨問題。

另外，中央大學台經中心自2018年元月開始，增加健康狀況指標，透過調查了解民眾自評健康現狀與預估，掌握民眾對經濟與健康的看法。

在「目前健康狀況」指標，5月調查結果為130.85點，月減2.40點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀。「預期健康狀況」指標，5月調查結果為100.05點，月減1.20點，呈現樂觀。

107年5月份消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心與健康力股份有限公司調查協辦，調查期間為107年5月19日至23日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2658位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：楊玫寧）1070528