蔡總統：台灣政府很重視照顧退役軍人

（中央社記者葉素萍台北28日電）總統蔡英文今天接見美國海外作戰退伍軍人協會總會長哈曼時強調，「對於退役軍人的照顧，台灣政府一樣很重視」；台灣長期累積照顧榮民豐富經驗，是長照制度基礎之一。

蔡總統今天在總統府接見哈曼（Keith Harman）時提到，美國海外作戰退伍軍人協會跟眷屬有將近170萬的會員，不僅對照顧退伍軍人政策有很大影響力，相關政策建言也受到美國政府高度重視。

蔡總統說，美國海外作戰退伍軍人協會每年提交支持中華民國的決議文，敦促美國政府跟國會出售台灣在防衛上所需要的科技武器跟裝備，並且強化雙邊在安全領域上的合作跟交流，她要藉此機會，感謝協會對台灣長期支持。