供電壓力大盼核二2號機歸隊　沈榮津：尊重原能會決定

全台氣溫飆高，台北27日一度飆破38度，預料今（28）日高溫持續，用電量將繼續創新高，原能會今日將召開核二2號機第五次審查會議，是否可以歸隊值得關注。經濟部長沈榮津表示，核二2號機的審查會尊重原能會的決議；至於是否有限電的壓力，他則回應，目前電力是夠的，已要求台電做好機組運轉及維護。

時序還沒進入6月，供電進入全面備戰期。全台高溫炎熱，昨日台北高溫一度飆到38.2度，創下全台新高溫紀錄，也打破歷史5月的溫度，好在昨日是假日，最高用電量3,028.7萬瓩，尖峰備轉容量率6.01%，並沒有亮起橘燈。