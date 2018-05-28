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供電壓力大盼核二2號機歸隊　沈榮津：尊重原能會決定

記者彭夢竺／台北報導2018/05/28 12:53
▲用電量將繼續創新高，經濟部長沈榮津表示，核二2號機的審查會尊重原能會的決議；至於是否有限電的壓力，他則回應，目前電力是夠的。（圖／台電提供）
▲用電量將繼續創新高，經濟部長沈榮津表示，核二2號機的審查會尊重原能會的決議；至於是否有限電的壓力，他則回應，目前電力是夠的。（圖／台電提供）

全台氣溫飆高，台北27日一度飆破38度，預料今（28）日高溫持續，用電量將繼續創新高，原能會今日將召開核二2號機第五次審查會議，是否可以歸隊值得關注。經濟部長沈榮津表示，核二2號機的審查會尊重原能會的決議；至於是否有限電的壓力，他則回應，目前電力是夠的，已要求台電做好機組運轉及維護。

時序還沒進入6月，供電進入全面備戰期。全台高溫炎熱，昨日台北高溫一度飆到38.2度，創下全台新高溫紀錄，也打破歷史5月的溫度，好在昨日是假日，最高用電量3,028.7萬瓩，尖峰備轉容量率6.01%，並沒有亮起橘燈。

不過，今日天氣持續炎熱，加上上班日用電量增加，截至上午11點10分用電量已達到3530萬瓩，打破目前歷史5月最高的3506.1萬瓩紀錄；根據台電預估，今日最高用電3,570.0萬瓩，尖峰使用率96%，預估尖峰備轉容量率4.01%，亮起供電警戒橘燈，系統限電機率增加。

針對原能會今日赴核二廠勘查，召開第五次審查會議，是否會通過再起動申請，讓台電核二廠2號機歸隊值得關注。對此，沈榮津指出，會尊重原能會的決議，「因為他們從核安的角度來幫忙把關，一切會全力配合，審查都OK了，我們才會按照規定來運轉。」

至於是否有可能限電？沈榮津坦言，氣溫上升到38度，對於供電的壓力確實是比較大，台電同仁會把電力系統照顧好；不過，他也強調：「目前來說的話，整個電力是夠的，只是備轉容量比較低，（備轉容量比較低）等於萬一有機組有故障的話，就會造成調度比較困難，所以有要求台電要做好機組運轉及維護的工作。」

 

關鍵字台電核二2號機原能會經濟部沈榮津限電供電
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