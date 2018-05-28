NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈韓粉有福了　人氣女團暑假攻蛋花博馬場風華館　 見證歷史演變什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
鉅亨網

〈2018數博會〉馬化騰：已與富士康、三一重工深度

鉅亨網2018/05/28 12:48
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

中國網路三巨頭百度、阿里、騰訊 (BAT) 昨 (27) 日獲得鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (FII)(601138-SH) 戰略配股，騰訊執行長馬化騰今日也透露，公司已與富士康與三一重工在工業互聯網有深度合作，通過企業微信裡的小程式平台就可以隨時掌控生產流程每個環節。

馬化騰表示，目前大數據產業在貴陽集聚，未來將形成新的數字生態，騰訊在貴安新建的七星資料中心開始投入一期試運行，就設在 2 座山體之中，地理位置非常安全隱蔽，山洞溫度較低，周邊水電資源非常豐富，能夠降低能耗，未來騰訊要把重要的資料存儲在這裡。

馬化騰表示，數字生態可以從 3 個角度來看，分別是廣度、深度和精度。其中廣度部分，主要是在解決普惠的問題，現在的數字化已經從經濟的領域，迅速擴展到民生、政務等領域，正在覆蓋社會經濟的方方面面。騰訊更是關注在 「5 個生」，分別是民生政務、生活消費、生命健康、生產製造和生態環保。

馬化騰表示，數位化的廣度能夠給我們帶來很多的創新機會，隨著網路規模和使用者增長，跨界創新不斷發生在經濟領域，在政務民生方面也有很多機會，尤其是民生服務的應用，有賴於政府的數位化和數位平台的廣度。馬化騰指出，騰訊希望為 C 端 (消費者)、B 端 (企業)、G 端 (政府) 不同類型用戶做連接和橋樑。

至於深度部分，馬化騰表示，每個垂直領域都非常深、非常專，數位化的轉型需要數位技術和行業經驗深度融合，之前也提到了數位化創新需要深入進入到各行各業的五臟六腑，在這個過程中我們希望能夠提供更加豐富有效的數字工具，説明各行各業打通七經八脈，讓整個鏈條資料流程通起來。

精度部分，馬化騰表示，現在的數位相機包括手機的解析度越來越高，照片顆粒度也越來越細，顯示數位技術對物理世界的重塑精度也越來越高，因此我們有理由期望，數字時代能夠實現工業時代難以達到的工藝水準。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字鴻海fii工業富聯騰運馬化騰headline
證交所未來業務聚焦2重點 ...〈每日外資外匯觀點〉避險推...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan