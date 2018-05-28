〈2018數博會〉馬化騰：已與富士康、三一重工深度

馬化騰表示，目前大數據產業在貴陽集聚，未來將形成新的數字生態，騰訊在貴安新建的七星資料中心開始投入一期試運行，就設在 2 座山體之中，地理位置非常安全隱蔽，山洞溫度較低，周邊水電資源非常豐富，能夠降低能耗，未來騰訊要把重要的資料存儲在這裡。

中國網路三巨頭百度、阿里、騰訊 (BAT) 昨 (27) 日獲得鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (FII)(601138-SH) 戰略配股，騰訊執行長馬化騰今日也透露，公司已與富士康與三一重工在工業互聯網有深度合作，通過企業微信裡的小程式平台就可以隨時掌控生產流程每個環節。

馬化騰表示，數字生態可以從 3 個角度來看，分別是廣度、深度和精度。其中廣度部分，主要是在解決普惠的問題，現在的數字化已經從經濟的領域，迅速擴展到民生、政務等領域，正在覆蓋社會經濟的方方面面。騰訊更是關注在 「5 個生」，分別是民生政務、生活消費、生命健康、生產製造和生態環保。

馬化騰表示，數位化的廣度能夠給我們帶來很多的創新機會，隨著網路規模和使用者增長，跨界創新不斷發生在經濟領域，在政務民生方面也有很多機會，尤其是民生服務的應用，有賴於政府的數位化和數位平台的廣度。馬化騰指出，騰訊希望為 C 端 (消費者)、B 端 (企業)、G 端 (政府) 不同類型用戶做連接和橋樑。

至於深度部分，馬化騰表示，每個垂直領域都非常深、非常專，數位化的轉型需要數位技術和行業經驗深度融合，之前也提到了數位化創新需要深入進入到各行各業的五臟六腑，在這個過程中我們希望能夠提供更加豐富有效的數字工具，説明各行各業打通七經八脈，讓整個鏈條資料流程通起來。

精度部分，馬化騰表示，現在的數位相機包括手機的解析度越來越高，照片顆粒度也越來越細，顯示數位技術對物理世界的重塑精度也越來越高，因此我們有理由期望，數字時代能夠實現工業時代難以達到的工藝水準。