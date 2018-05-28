富喬快速擴充在大陸高階玻纖布供應能力 今股價收復淨

PCB 上游玻纖紗及玻纖布廠富喬工業 (1815-TW) 全力在大陸擴產，掌握高階電子材料商機，東莞子公司規劃擴充玻纖布新產能 180 台，預計 6 月進入試產，將有助於掌握下半年市場旺季需求及營收，受此激勵，富喬股價今 (28) 日收復每股淨值的 18.02 元，盤中滾量上攻，最高價為 18.5 元。

同時，富喬工業並計畫於東莞廠再增設 1 倍產能，最快明年第 1 季將有 360 台全新玻纖布織布機新產能開出。

以去年富喬玻纖布出貨應用結構分析，汽車應用占 45%，伺服器應用占 25%，智慧型手機應用占 15%，其他占 14%，隨著汽車電子化程度加深，預計估汽車應用比重將持續增加；同時由於汽車電子「安全性」考量，富喬在玻纖布產品已開發高階產品，並送交德國認證中，預計明年可取得認證。