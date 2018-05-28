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富喬快速擴充在大陸高階玻纖布供應能力 今股價收復淨

鉅亨網2018/05/28 12:59
鉅亨網 / NOWnews
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PCB 上游玻纖紗及玻纖布廠富喬工業 (1815-TW) 全力在大陸擴產，掌握高階電子材料商機，東莞子公司規劃擴充玻纖布新產能 180 台，預計 6 月進入試產，將有助於掌握下半年市場旺季需求及營收，受此激勵，富喬股價今 (28) 日收復每股淨值的 18.02 元，盤中滾量上攻，最高價為 18.5 元。

同時，富喬工業並計畫於東莞廠再增設 1 倍產能，最快明年第 1 季將有 360 台全新玻纖布織布機新產能開出。

以去年富喬玻纖布出貨應用結構分析，汽車應用占 45%，伺服器應用占 25%，智慧型手機應用占 15%，其他占 14%，隨著汽車電子化程度加深，預計估汽車應用比重將持續增加；同時由於汽車電子「安全性」考量，富喬在玻纖布產品已開發高階產品，並送交德國認證中，預計明年可取得認證。

目前 PCB 上游如類載板、汽車板等高階玻纖布，幾乎都由日商掌控，富喬現階段在玻纖布市場的策略，就是開發生產高階玻纖布以因應中國大陸的製造趨勢。

富喬目前在台灣有 540 台玻纖布織布機，轉投資中國大陸東莞先前規劃設置 180 台織布機，將在 6 月進入試產，董事會日前決議提前倍數加大東莞廠生產規模，將增資東莞子公司 2500 萬美元，進一步再添購 180 台織布機，全部 360 台織布機最快明年第 1 季全數產能開出，可望使東莞廠營運快速達成經濟規模。

富喬第 1 季營收為 11.58 億元，季增 9.89%，年減 5.5%，毛利率 27.82%，季增 11.92 個百分點，年增 0.31 個百分點，稅後純益為 1.41 億元，相對於上季轉虧為盈，年增率 35.56%，每股純益為 0.34 元。第 2 季則進入 PCB 市場需求的淡季。

富喬去年稅後純益 4.86 億元，年增 11.63%，每股純益 1.16 元；日前富喬董事會也決議去年盈餘每股擬配發 0.65 元現金股利。

富喬日 K 線圖

 

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