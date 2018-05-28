縣市職務列等調整 銓敘部盼7月實施

（中央社記者謝佳珍台北28日電）銓敘部長周弘憲今天表示，考試院已通過調整縣市政府及所屬一級機關副局處長及科長層級的主管職務列等，及相對應的警察官職務等階，正規劃後續配套，盼能於7月實施。

行政院長賴清德去年在年終記者會表示，非直轄市的縣市有缺人、缺錢問題，要幫地方留住人才，就要解決直轄市跟非直轄市間，公務員同一職務卻不同職等的問題。

賴清德當時指出，例如台南市是直轄市，科長是九職等，隔壁的嘉義縣不是直轄市，處長跟副處長才九職等，科長七到八職等，所以人才留不住，會跑到直轄市來升等。