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中央社

台布斷交 吳釗燮：有第一時間向蔡總統報告

中央社2018/05/28 12:49
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北28日電）外交部24日宣布與布吉納法索斷交，總統蔡英文當天下午在網路推銷荔枝，引發外界質疑；外交部長吳釗燮今天表示，有在第一時間向蔡總統報告斷交，但他不清楚總統府的活動。

吳釗燮上午在立法院外交及國防委員會報告「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」並備詢，民主進步黨籍立法委員羅致政質詢時表示，為什麼24日蔡總統還在直播賣荔枝？外交部有呈報總統嗎？是否「陷總統於不義？」

吳釗燮表示，當天下午接到相關訊息時，第一時間報告蔡總統，也呈報國家安全會議秘書長李大維；至於總統府的活動，他不是很清楚。

中國國民黨籍立委江啟臣詢問，斷交當天，蔡總統下午還在賣荔枝，讓人質疑國安單位狀況外，好像不了解邦交國狀況，且相關單位前一週到立法院報告時，還稱布吉納法索邦交沒問題；吳釗燮表示，外交有很多難言之隱，不能公開講哪個邦交國的狀況。

江啟臣追問，有沒有在總統賣荔枝前先呈報？吳釗燮表示，他不確定總統府的活動，外交部接到訊息，他有用電話向蔡總統報告；江啟臣追問是幾點報告？吳釗燮說，「我現在手頭上忘掉是幾點」。

國民黨籍立委馬文君也詢問，當天到底幾點告知總統？吳釗燮回應，是下午；在馬文君追問下，吳釗燮說，是傍晚，但確切時間點，當天是非常慌亂的情況。

羅致政表示，邦交國狀況評估燈號到底準不準？吳釗燮說，有內部參考價值，外交部對燈號變化也有嚴謹討論，但無法避免中國或邦交國刻意隱瞞，例如才剛與布吉納法索高層談過，對方都說邦交沒問題，即使外交部覺得有些警訊，也不到需要改變燈號的時候。

羅致政追問，24日斷交當天上午是黃燈還是紅燈？吳釗燮說，當天上午已接到相關訊息，還在緊急查證中，當時的燈號不便公開說。

馬文君說，都已斷交還不能講燈號？吳釗燮表示，布吉納法索原來是列黃燈，但看到很多警訊，本來有考慮改列紅燈，但這些都不便對外說明。（編輯：李明宗）1070528

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