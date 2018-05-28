外甥納豆是否站台 侯友宜笑稱：他很大牌

（中央社記者林長順新北28日電）中國國民黨新北市長參選人侯友宜今天被問到是否請外甥藝人納豆站台，他笑說，還沒想過，而且納豆那麼大牌，他這個舅舅不知道請不請得動，要再想清楚，不然請不動會很漏氣。

侯友宜上午出席「三重里長聯誼會與侯有約 中、東區里長座談」前，接受媒體訪問時做上述表示。

他在致詞時提到，年底選戰就像面對一場「只有第一志願，沒有第二志願，又不能重考的大考」。他說，老縣長蘇貞昌都在講16年前的事情，但時空已經不同，該做就要做、該改就要改，他對前人打下的基礎還是心存感恩。