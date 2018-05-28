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藥明康德漲15根停板 旗下藥明生物累漲22% 市值

鉅亨網2018/05/28 13:10
鉅亨網 / NOWnews
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醫藥界「華為」藥明康德 (603259-CN) 自上市之日起，已經連續錄得 15 根漲停板，目前市值為人民幣 1231 億元，旗下公司藥明生物 (2269-HK) 漲 4.35%，報價港幣 86.35 港元，市值港幣 1057 億元，自母公司藥明康德上市以來累計漲 21.8%，市值累計增港幣 188 億元

新浪財經報導，藥明康德第一季營收人民幣 21.42 億元，年增 21.13%，淨利潤人民幣 2.91 億元，年減 13.72%。藥明康德預計 2018 年 1-6 月的經營業績同比不會發生重大不利變化。

2016 年中國藥品市場規模約人民幣 1.5 兆元，年增 8.3%。如果藥品市場規模保持 8-9% 左右的增速，預計 2018 年藥品市場將達到人民幣 1.76 兆元。

根據全球市場研究機構集邦諮詢統計，受到美國仿製藥市場萎縮影響，2017 年市場規模約為 1.13 兆美元，年成長率僅有 1.9%，預期全球藥品市場規模到 2018 年可達約 1.17 兆美元 (約合人民幣 7.5 兆元)，2022 年可達約 1.44 兆美元 (約合人民幣 9.2 兆元)。

2018 年中國醫藥市場消費預估將占全球 23.5%，由於中國醫藥消費增速仍然大大高於全球增速，因此未來這一比重還會不斷上升。

2016 年，中國醫藥市場在全球市佔率排名上升至第 2 位，按照如今的發展速度，中國醫藥市場超過美國近在咫尺。對比之下，2017 年中國國內生產總值 (GDP) 占世界經濟的比重為 15% 左右。

藥明康德成為醫藥創新純種獨角獸，正在全球製藥界締造了一個「CRO 帝國」(新藥研發外包)，私有化歸來的藥明康德不斷推進「CRO+」，探索「CRO+IP+VC+CMO(委託製造提供商)」模式，構建一個開放式、一體化的平台戰略。

簡言之，只要有好的新藥創意，藥明康德不僅能提供一體化的新藥研發服務，還能提供後期的代工生產，甚至是前期的風險投資，降低了新藥研發的創業門檻。

藥明康德 2017 年擠進全球排行前 10 名，排名第 9，公司平台正在承載著來自全球 30 多個國家的 3000 多家創新合作夥伴的數千個研發創新項目。

有人認為藥明康德作為一家 CRO 企業，充其量不過是醫藥界的富士康，終難成為醫藥界的蘋果。但微信公眾號財經早餐指出，如果藥明康德能依靠自己跟西方歐美企業合作多年的經歷，能夠獨立自主研製，或者幫助中國創新藥研發團隊，中國的製藥行業至少能夠研究出一類世界性大藥。

截至今 (29) 日近午盤，藥明生物股價上漲 6.04%，報港幣 87.75 元。

藥明康德股價今再登漲停，報人民幣 118.10 元，累計自上市以來已連漲了 15 根停板。

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