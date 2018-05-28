連日高溫 沈榮津：供電壓力較大但沒有問題

（中央社記者潘姿羽台北28日電）全台悶熱高溫，經濟部長沈榮津今天坦言，近日溫度不斷上升，供電壓力比較大，但目前沒有缺電問題；被問及核二2號機是否盡快再轉，以供調度，他表示：「尊重原能會。」

連日高溫讓用電量跟著飆升，今天用電量未到尖峰時段就衝上3530萬瓩，上午約11時30分，全台用電量再創歷年5月新高。台電預估今天的尖峰備轉容量率為4.01%，亮供電警戒橘燈。

沈榮津今天出席亞太技術年會記者會，會後受訪談供電議題，他表示，高溫不斷上攀，來到36、37甚至38度，供電壓力確實較大，但目前電力仍是夠的，並沒有缺電，只是整個備轉容量比較低，萬一有機組突然故障，電力調度會比較困難，因此請台電把電力系統照應好做為眼前的優先事項。