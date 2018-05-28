遊客屏東霧台溯溪危險攀降 警消合勸阻

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）氣溫飆高，許多民眾尋找山溪沖涼，昨天有10多人到屏東霧台鄉第二號橋以童軍繩攀降到溪谷戲水，被霧台鄉保育人員發現勸說不聽，只好請來警察與消防隊員將這些民眾給請上岸。

屏東縣霧台鄉長杜正吉今天表示，這10多人在霧台鄉台24公路34.3公里(第二號橋)附近，利用連接的童軍繩順著引水道攀降而下至溪谷進行活動，而且還帶著小孩子，這種行為真的非常危險，過去2年來都有遊客在這裡因不熟悉地形而發生意外，如果出了事誰要負責。

杜正吉說，只有霧台鄉的族人最了解霧台鄉的地形，外地民眾如果要到霧台鄉溪流戲水，請跟鄉公所觀光課提前預約，鄉公所會派部落的人陪同。