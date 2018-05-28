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中央社

遊客屏東霧台溯溪危險攀降 警消合勸阻

中央社2018/05/28 13:09
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）氣溫飆高，許多民眾尋找山溪沖涼，昨天有10多人到屏東霧台鄉第二號橋以童軍繩攀降到溪谷戲水，被霧台鄉保育人員發現勸說不聽，只好請來警察與消防隊員將這些民眾給請上岸。

屏東縣霧台鄉長杜正吉今天表示，這10多人在霧台鄉台24公路34.3公里(第二號橋)附近，利用連接的童軍繩順著引水道攀降而下至溪谷進行活動，而且還帶著小孩子，這種行為真的非常危險，過去2年來都有遊客在這裡因不熟悉地形而發生意外，如果出了事誰要負責。

杜正吉說，只有霧台鄉的族人最了解霧台鄉的地形，外地民眾如果要到霧台鄉溪流戲水，請跟鄉公所觀光課提前預約，鄉公所會派部落的人陪同。

霧台鄉公所為了保護鄉裡溪流的河岸及溪裡魚蝦生態，莫拉克颱風前就組織成立溪流保育隊，莫拉克颱風讓霧台重創，保育隊中斷，直到去年山林生態慢慢恢復，鄉公所才又重新成立溪流保育隊，近幾年，具有彩虹岩石的大武村哈尤溪受到民眾喜愛，經常有民眾前往，鄉公所加緊腳步進行保護規劃工作。

觀光課長李美惠表示，霧台鄉公所為了保護鄉裡的資源，正在大武、阿禮、好茶、吉露及神山等部落規劃自然人文生態景觀區，未來申請通過後，將有法源禁止遊客擅闖破壞生態。

里港警分局指出，雖然梅雨沒來，但霧台許多溪流區會有落石、溪流突然暴漲情形，昨天10多名遊客利用網路號召溯溪，卻只簡單的用童軍繩連結攀降至河谷，是非常危險的行為，要溯溪必須有足夠的安全裝備。（編輯：方沛清）1070528

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