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〈全台供電吃緊〉經濟部長沈榮津重申電力夠 只是備轉

鉅亨網2018/05/28 13:29
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全台連日飆高溫，用電量激增，引發民眾及企業對於缺電或是限電的擔憂，經濟部長沈榮津今 (28) 日強調，目前電力是夠的，只是備轉容量比較低，備轉容量比較低就是萬一有機組突然故障的話，就會造成調度比較困難，所以要求台電要做好機組的運轉跟維護的工作。

電力供應吃緊，引來限電及缺電的疑慮，沈榮津表示，近期氣溫有上升到 38 度，整個來說對供電方面的壓力是比較大，台電會把整個電力系統照顧好，至於 6 月底有沒有可能真的出現限電? 及是不是有缺電? 他則是澄清，目前電力是夠的。

沈榮津指出，現階段備轉容量率有 4% 以上，備轉容量率 1% 約是 36 萬瓩，所以 4% 約是 144 萬瓩將近 150 萬瓩可調度發電，也就是等同核能機組 100 萬瓩再加上火力機組 50 萬瓩，這是備轉部分，顯見目前電力供應是夠的，沒有缺電問題。

沈榮津進一步解釋，備援主要是在萬一溫度較高時機組能夠運轉，或是萬一有其他機組故障可以做備援來救援，他再度強調，以目前來說電力的供應是夠的，只是備援的運轉容量比較低而已。

至於核二廠二號機能否歸隊加入運轉，抒緩近期供電吃緊壓力，原能會今日將召開審查會議，沈榮津表示，尊重原能會站在核安角度幫忙把關，經濟部一切全力配合，在核安審查都可以才會依規定來運轉。

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關鍵字經濟部台電缺電限電headline
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