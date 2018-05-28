16家台資企業子公司 擬登陸掛牌

交易所表示，目前有3家台資企業擬登陸掛牌，包含鵬鼎，以及南僑與榮成的大陸子公司，另外，聯德精密材料擬在大陸A股掛牌卻遭退件，但聯德精密材料仍規劃登陸；櫃買中心則指出有12家企業到櫃買中心詢問，因大陸子公司營運據點在地化需求、打知名度和招募員工，因此，子公司有在中國大陸掛牌，但母公司不會在台下櫃。

民主進步黨籍立委余宛如關切先前傳出台資企業蜂擁登陸掛牌的消息，且因為海外市場本益比較高，企業海外IPO後，就有銀彈回過頭來併購本土企業。

（中央社記者蔡怡杼台北28日電）根據證交所及櫃買中心統計，有16家台資企業大陸子公司基於營運在地化需求擬登陸掛牌，金融監督管理委員會主委顧立雄強調，台資企業目前沒有大陸地區以外子公司要去大陸掛牌。

合計交易所以及櫃買中心兩大市場共有16家台資企業子公司擬登陸掛牌，是否會擔心引發企業登陸掛牌磁吸效應？顧立雄強調，目前擬登陸掛牌的還是以台資企業大陸子公司為主，應該沒有大陸地區子公司以外的企業要去大陸掛牌的情況。

顧立雄表示，本益比的高低與產業、地區有關，如鴻海子公司工業富聯(FII) 在大陸掛牌，本益比很明顯未如大家原先預期高，而就主管機關來說，金管會能做的就是健全資本市場。

為健全資本市場，金管會擬定多項措施，如推動多元上市櫃方案，其中，證交所已接觸Gogoro、排除台商回台上市障礙、推動逐筆交易，以及新增產業類別等。

根據交易所規劃，逐筆交易預計明年實施，等逐筆交易實施後，再推動盤中零股交易。顧立雄表示，將先推動逐筆交易，預計明年實施，之後再推動盤中零股交易，但盤中零股交易尚未有時程表。

同時，顧立雄也說，逐筆交易涉及高頻交易問題，而在逐筆交易推動下，金管會更重視的是資訊設備建置的公平性，以及對證券商的差異化補助，不能因為A券商速度較快，就讓投資人透過A券商就可以搶占先機。

至於在掃除海外台商掛牌障礙方面，現行規定，海外台商若要回來上市，陸資持股不能超過3成，顧立雄說，3成的部分不會調整，但現行個人每年投資大陸限額500萬美元的部分，則有望鬆綁。(編輯：陳永昌)1070528