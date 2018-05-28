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外甥藝人納豆站台？侯友宜：歡迎親戚五十的支持

記者陳志仁／新北報導2018/05/28 14:24
▲侯友宜也很歡迎「親戚五十」的支持，納豆如果要給他支持，他也很歡迎。（圖／侯友宜辦公室提供）
▲侯友宜也很歡迎「親戚五十」的支持，納豆如果要給他支持，他也很歡迎。（圖／侯友宜辦公室提供）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（28）日參加三重中、東區的里長座談會，與最瞭解地方脈動的基層里長搏感情；侯友宜暗諷，民進黨新北市長參選人蘇貞昌都在講16年前的事情，但時空已經不同，對前人打下的基礎，還是心存感恩。

蘇貞昌與侯友宜昨（27）日先後參加蘆洲區的彰化同鄉會活動，不過蘇貞昌前腳一走，隨即就宣布成立挺侯友宜的後援會；侯友宜表示，同鄉的最近一個一個跳出成立後援會，非常感謝，這麼多年來都「黏牢牢」，且這些人的背景都是出外人來到北部打拚，和他的心情同款，他們支持力挺的立場絕對不會改變。

外界關注是否考慮邀請外甥藝人納豆站台？侯友宜指出，他目前現在還沒想過這件事，且納豆那麼大牌，他這個舅舅不知道請不請得動，所以他要再想清楚，不然到時候請不動，他也會很漏氣；不過，侯友宜也很歡迎「親戚五十」的支持，納豆如果要給他支持，他也很歡迎。

侯友宜在座談會中提到，對里長的工作經費的審查，必須講求速度跟彈性，只要用在民眾身上，他一定會全力支持，且市府的權力要下放到各里，未來會跟審計單位及市府協調，讓例行性的事項更有效率；對里長所提的公共管線問題，侯友宜回應，這要靠議會制定辦法後，全市實行，才能讓公權力能夠積極的介入。

關鍵字侯友宜蘇貞昌藝人納豆彰化同鄉會
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