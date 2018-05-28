外甥藝人納豆站台？侯友宜：歡迎親戚五十的支持

國民黨新北市長參選人侯友宜今（28）日參加三重中、東區的里長座談會，與最瞭解地方脈動的基層里長搏感情；侯友宜暗諷，民進黨新北市長參選人蘇貞昌都在講16年前的事情，但時空已經不同，對前人打下的基礎，還是心存感恩。

蘇貞昌與侯友宜昨（27）日先後參加蘆洲區的彰化同鄉會活動，不過蘇貞昌前腳一走，隨即就宣布成立挺侯友宜的後援會；侯友宜表示，同鄉的最近一個一個跳出成立後援會，非常感謝，這麼多年來都「黏牢牢」，且這些人的背景都是出外人來到北部打拚，和他的心情同款，他們支持力挺的立場絕對不會改變。