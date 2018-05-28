殷琦樂認結婚喜訊　老公因這優點通過觀察期

藝人殷琦今（28）日受訪時，被問到結婚喜訊，她大方承認，並透露答應擔任台中高明精機總經理的老公張仕育求婚關鍵原因，「他先徵得媽媽同意，我覺得很感動，終於點頭答應了。」她還笑喊，「媒體爆出那喜帖，我從未見過，真的很傻眼。」

與張仕育交往2年，殷琦笑說：「我是媽寶，他先擄獲媽媽的心，我覺得很貼心。」她透露原先只想登記，後來決定辦15到20桌小型婚禮，但婚訊被媒體爆出後，老公好友紛紛表示要參加，因為人數太多，所以目前擴大婚禮規模。談到婚姻，她有感而發，「我真心覺得婚姻就是一起過平常小日子。」她提及老公求婚多次，在經過長長觀察期之後，終於在日本旅行時，答應他求婚，「他求婚時跟我說，已經在上個月徵得媽媽的同意。」他一向貼心，自然知道她一切以媽媽為主。