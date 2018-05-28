殷琦樂認結婚喜訊　老公因這優點通過觀察期

藝人殷琦今（28）日受訪時，被問到結婚喜訊，她大方承認，並透露答應擔任台中高明精機總經理的老公張仕育求婚關鍵原因，「他先徵得媽媽同意，我覺得很感動，終於點頭答應了。」她還笑喊，「媒體爆出那喜帖，我從未見過，真的很傻眼。」
與張仕育交往2年，殷琦笑說：「我是媽寶，他先擄獲媽媽的心，我覺得很貼心。」她透露原先只想登記，後來決定辦15到20桌小型婚禮，但婚訊被媒體爆出後，老公好友紛紛表示要參加，因為人數太多，所以目前擴大婚禮規模。談到婚姻，她有感而發，「我真心覺得婚姻就是一起過平常小日子。」她提及老公求婚多次，在經過長長觀察期之後，終於在日本旅行時，答應他求婚，「他求婚時跟我說，已經在上個月徵得媽媽的同意。」他一向貼心，自然知道她一切以媽媽為主。
▲殷琦與張仕育一起出遊。（圖／伊林娛樂提供 , 2018.5.28）
至於大家最關心的生子進度，殷琦笑說：「我是很傳統的女生，要結婚才能生小孩，現階段順其自然吧。」她強調，「大家可能有些疑慮，覺得辦得這麼匆促是因為懷孕，我4月出國才注射疫苗，不可能懷孕。」她還透露，6月會看好日子先登記，婚後台北、台中兩邊跑，至於工作方面，一切看公司安排。據了解，男方有過1次婚姻，育有1個女兒，遭問是否做好準備與小孩相處，她甜笑，「我做好準備跟全家人相處。」
有趣的是，近日爆出殷琦喜帖，但她卻是透過報導才「第一次看見」，對於新婚好心情，她忍不住在私人臉書發文，「愛是一種歸屬感，安全感，無論我去到那裡，去的多遙遠，最終都只想要回到他的身邊，我想～這就是～愛。」充分展現待嫁女兒心。
▲殷琦與張仕育巧扮列車長。（圖／伊林娛樂提供 , 2018.5.28）