斗六國中美術班　畢業成果展開展

李進勇表示，本次展出畢業班28位學生約150件作品，包含素描、水彩、版畫、水墨、漫畫、平面設計、書法、陶藝、雕塑等創作類別，多元且豐富，看到才能藝術班成果展學生表演及作品水準相當高，凸顯雲林縣不僅是農業大縣，在藝文方面表現絲毫不遜色，學生才能值得培養、開發，他也期勉及鼓勵這些美術班的孩子往更高的藝術領域前進，並祝福畢業生鵬程萬里。



▲縣長李進勇期勉及鼓勵這些美術班的孩子往更高的藝術領域前進。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.28)

斗六國中校長林俊賢表示，斗六國中經過五年美術資優方案班的教學歷練及累積下，於102年度成立美術班，今年邁入第三屆美術班的畢業成果展，不僅是學生在美術技藝的展現，也讓學生在公開場館展覽的過程中汲取有別課堂上的經驗及收穫，對美術班及畢業學生都是一項饒富傳統及傳承意義的活動。

斗六國中美術班是雲林藝術人才培育及轉承的重要興學場域，現場作品為第三屆美術班畢業學生在美術學習過程中的階段性成果，歡迎喜愛藝術創作的民眾及縣內美術班學子們，在這段期間踴躍前來縣政府1樓親民空間展示廳，觀賞斗六國中美術班學生的精彩創作。



▲斗六國中第三屆美術班學生帶來精采的合唱演出。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.28)