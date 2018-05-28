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中央社

台ETF技術領先 元大投信擬大馬發行ETF

中央社2018/05/28 13:38
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北28日電）台灣在指數股票型基金(ETF)技術領先亞洲，元大金控旗下元大投信宣布，與馬來西亞最大獨立投資銀行肯納格(Kenanga)合作，年底前催生馬來西亞首檔槓桿型ETF。

元大投信董事長黃古彬表示，元大投信南向的腳步相當早，2010年協助泰國當地資產管理龍頭之一的泰京資產管理(KTAM)發行ETF，在中國則與華潤元大基金在2015年發行中創100 ETF，2016年則因台韓通，擔任韓國未來資產(Mirae)顧問，在韓國發行台股ETF，去年更擔任易方達(香港)發行槓桿/反向ETF顧問，年底也有機會在印尼當地發行ETF，顯示台灣投信業的ETF技術領先。

根據台灣證券交易所統計，ETF在台灣市場蓬勃發展，截至目前為止，已有104檔ETF掛牌，占成交比重一度超過9%，資產規模達新台幣3530億元。

元大投信總經理劉宗聖說，馬來西亞目前ETF僅8檔，主要以固定收益型為主，但近年來馬來西亞交易所推動ETF發展，曾多次來台灣交流相關市場機制及應建立的市場配套，元大投信此次協助發行當地市場首檔以吉隆坡綜合30指數(KLCI 30)為標的的槓桿ETF及第一檔棕櫚油ETF，未來有機會也會將棕櫚油ETF引進台灣。

劉宗聖也透露，雖然台灣低本益比、高股利殖利率的優勢在馬來西亞當地並不見得具吸引力，但馬來西亞投資人的興趣相當多元化，未來有機會也將推動台股ETF到馬來西亞試水溫。（編輯：郭萍英）1070528

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