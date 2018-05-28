外媒創新詞：脫台者 設籍中國喪失台身分

（中央社台北28日電）英國人「脫歐」、北韓人「脫北」，外媒最近創造類似概念的新詞「脫台者」，指的是前世界銀行副行長林毅夫等設籍中國喪失台灣身分者，藝人黃安游走於兩岸間，則屬「半脫」的脫台者。
英國廣播公司（BBC）中文網今天報導，主張脫離歐盟的英國人被英國媒體稱為Brexiteer（脫歐派、脫歐者），脫離北韓到南韓生活的北韓人被稱為「脫北者」。如果按照這個邏輯，脫離台灣到中國工作、生活、經商、求學的台灣人，可稱為「脫台者」。
報導指出，為什麼台灣人在中國設籍會成為話題呢？起因是前國家安全會議秘書長、創造「九二共識」一詞的蘇起日前轉述中國專家學者表示，如果民進黨政府繼續以懲罰、恫嚇的手段，讓在大陸發展的台生、台師、台商、台人「有家難歸」的話，北京方面已開始思考將這些台灣人視為國民，考慮發放中國身分證。
行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正24日表示，台灣民眾若在中國大陸設籍、領用中國護照，依法將喪失台灣人民身分。據統計，2004年至2017年，共有567人因上述原因喪失台灣身分。
BBC指出，早期也是最著名的「脫台者」要算是兩岸仍屬敵對狀態，在金門前線服役時叛逃至中國的林毅夫。林毅夫到中國後，受到重點栽培成為經濟學家，曾任世界銀行（WB）副行長，擔任中國人民政治協商會議全國委員會（政協）委員。
另一位最近知名的「脫台者」是中共第19次全國代表大會黨代表、上海復旦大學外國語言文學學院副院長盧麗安。盧麗安本籍高雄旗山，是土生土長的台灣本省人，家族祖輩曾受過日本統治教育。
報導說，除了上述「徹底的脫台者」之外，還有更多在中國工作、生活、經商、求學的台灣人「仍然保留台灣身分」，游走於兩岸之間屬於「半脫」的「脫台者」。
BBC指出，近年比較知名「半脫」的脫台者是黃安。報導說，台灣演藝人員赴中國大陸發展的很多，但黃安比較有爭議的是舉報台獨，向中國「表忠心」的言論和行為。（編輯：馮昭/林克倫）1070528