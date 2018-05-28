外媒創新詞：脫台者 設籍中國喪失台身分

（中央社台北28日電）英國人「脫歐」、北韓人「脫北」，外媒最近創造類似概念的新詞「脫台者」，指的是前世界銀行副行長林毅夫等設籍中國喪失台灣身分者，藝人黃安游走於兩岸間，則屬「半脫」的脫台者。

英國廣播公司（BBC）中文網今天報導，主張脫離歐盟的英國人被英國媒體稱為Brexiteer（脫歐派、脫歐者），脫離北韓到南韓生活的北韓人被稱為「脫北者」。如果按照這個邏輯，脫離台灣到中國工作、生活、經商、求學的台灣人，可稱為「脫台者」。

報導指出，為什麼台灣人在中國設籍會成為話題呢？起因是前國家安全會議秘書長、創造「九二共識」一詞的蘇起日前轉述中國專家學者表示，如果民進黨政府繼續以懲罰、恫嚇的手段，讓在大陸發展的台生、台師、台商、台人「有家難歸」的話，北京方面已開始思考將這些台灣人視為國民，考慮發放中國身分證。