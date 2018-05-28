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中央社

100萬美元擬捐WHO 吳釗燮：在了解捐款方式

中央社2018/05/28 13:48
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北28日電）總統蔡英文日前表示，將捐款100萬元美元給WHO對抗伊波拉病毒；外交部長吳釗燮今天說，正在了解捐款方式，2014年也曾捐款，但WHO不收，當時透過美國疾病管制局的基金會轉交。

蔡總統26日表示，伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與世界衛生大會（WHA），但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻，因此將捐100萬美元給世界衛生組織（WHO），作為對抗伊波拉病毒的基金。

吳釗燮上午在立法院外交委員會，報告「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」，並備質詢。

民主進步黨立委蔡適應質詢時詢問，這筆捐款要怎麼捐。吳釗燮回應，正透過管道了解WHO是否願意接受捐款，以及捐款最好的方式。

蔡適應質疑，還不知道捐款管道與對方收不收，蔡總統就宣布要捐款。吳釗燮說，這種狀況不是第一次，2014年也曾宣布捐款100萬美元，但WHO不願意收，後來透過美國疾管局（CDC）旗下的基金會捐款。

蔡適應問說，當時捐款有無開收據。外交部國組司司長徐佩勇回應：「有」；蔡適應追問，所以WHO收據對象是寫CDC。徐佩勇說，「應該是這樣」，因為是捐給CDC的基金會再轉給WHO。

吳釗燮指出，約一個多月前WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曾公開呼籲，非洲剛果爆發伊波拉疫情，希望全世界投入協助，外交部透過推特回應，台灣有意願也有能力協助。最近參加WHA期間，也有很多友好國家認為台灣能夠參與協助，因此透過這種方式跟WHO建立聯繫，傳達願意協助的意願。(編輯：陳永昌)1070528

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