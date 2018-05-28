100萬美元擬捐WHO 吳釗燮：在了解捐款方式

（中央社記者顧荃台北28日電）總統蔡英文日前表示，將捐款100萬元美元給WHO對抗伊波拉病毒；外交部長吳釗燮今天說，正在了解捐款方式，2014年也曾捐款，但WHO不收，當時透過美國疾病管制局的基金會轉交。

蔡總統26日表示，伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與世界衛生大會（WHA），但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻，因此將捐100萬美元給世界衛生組織（WHO），作為對抗伊波拉病毒的基金。

吳釗燮上午在立法院外交委員會，報告「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」，並備質詢。