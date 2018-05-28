吳釗燮回應立委 為何稱中國打壓就要被指責

（中央社記者顧荃台北28日電）外交部長吳釗燮今天激動回應中國國民黨籍立法委員馬文君質詢時說，在中國壓力下，台灣在國際戰場殺得血淋淋，同仁回台灣還要被指責，「為什麼我們說中國打壓就要被你們指責？」

吳釗燮在立法院外交及國防委員會報告「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」並備詢。

馬文君質詢時表示，前總統馬英九政府8年穩住邦交、有機會參與國際組織，但這兩年都看不到，「不要披著中華民國的外衣，還嫌外衣臭」。外交部稱邦交國沒問題，預算與政策在野黨也都支持，但失去邦交國，難道「大家還歌功頌德嗎？」每次斷交都是到最後才知道，給邦交國的東西送到、錢給了卻斷交。