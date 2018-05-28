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吳釗燮回應立委 為何稱中國打壓就要被指責

中央社2018/05/28 13:48
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北28日電）外交部長吳釗燮今天激動回應中國國民黨籍立法委員馬文君質詢時說，在中國壓力下，台灣在國際戰場殺得血淋淋，同仁回台灣還要被指責，「為什麼我們說中國打壓就要被你們指責？」

吳釗燮在立法院外交及國防委員會報告「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」並備詢。

馬文君質詢時表示，前總統馬英九政府8年穩住邦交、有機會參與國際組織，但這兩年都看不到，「不要披著中華民國的外衣，還嫌外衣臭」。外交部稱邦交國沒問題，預算與政策在野黨也都支持，但失去邦交國，難道「大家還歌功頌德嗎？」每次斷交都是到最後才知道，給邦交國的東西送到、錢給了卻斷交。

馬文君表示，與邦交國的感情不要建立在金錢，應以誠相待，她建議兩年都不要給錢，現在只要一給錢就斷交，錢應用在國內發展經濟，不要跟對岸競爭；大家都重視全體國民利益，外交部卻總是指責中共阻撓、施壓。

吳釗燮略為激動回應，在中國壓力下，台灣在國際戰場已殺得血淋淋，很多同仁充滿傷痕回台灣，卻還被國內人士指責，「委員，請同情一下我們外交同仁」。

馬文君表示，中國打壓早就開始，馬政府8年都沒發生這樣的狀況；吳釗燮提高音量回應，「我們說中國打壓就要被你們指責是不是？為什麼我們說中國打壓就要被你們指責？」

馬文君也拉高分貝說，她沒指責過外交部同仁；吳釗燮再度表示，「為什麼我們說中國打壓就要被你們指責？」

會議主席、國民黨籍立委呂玉玲要求吳釗燮注意態度，吳釗燮表示，馬文君從頭批評到尾，希望給他時間解釋與說明。馬文君提出2年停止援助其他國家，外交部同仁無法接受。（編輯：李明宗）1070528

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