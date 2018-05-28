影／評比殿後、行銷績效欠佳　宜蘭縣文化局挨議員批

宜蘭縣議會定期會今（28）日進行文化局業務報告，多位議員對文化局近來的表相當不滿意，黃定和議員表示，縣府計畫處所做的單位評比，文化局連續好幾年都是80分以下，確實需要好好檢討。而江碧華議員也說，文化局在營運行銷方面嚴重欠缺專業人才，她說，營運行銷是腦力的激盪、智慧的發揮，靠的是專業與人才，她建議文化局應該進行科室調整，網羅這方面人才。對於議員的建言，文化局長李志勇表示，會深刻檢討，精進相關業務。

黃定和表示，宜蘭縣政府計畫處所進行的單位績效評比，接受評比總共有21個單位，而80分以下有3個單位，文化局不但是其中之一，而且104、105、106連續好幾年都是殿後，黃定和要求文化局應該好好檢討。質詢過程中，文化局長李志勇並沒有具體說明改善辦法，不過，隨授接受媒體訪問時，李志勇表示，關於績效考評，包括公文處理效率、可能有些時效性不夠即時，另外是預算執行率，這些都會進行檢討改進。