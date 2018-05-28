NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈花博馬場風華館　 見證歷史演變劈腿孟耿如、莫允雯　周群達說話了什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
地方

影／評比殿後、行銷績效欠佳　宜蘭縣文化局挨議員批

記者李清貴／宜蘭報導2018/05/28 14:30
▲宜蘭縣文化局長李志勇(左一站立者)率科室主管列席宜蘭縣議會進行業務報告並備詢。（圖／記者李清貴攝 , 2018.05.28)
▲宜蘭縣文化局長李志勇(左一站立者)率科室主管列席宜蘭縣議會進行業務報告並備詢。（圖／記者李清貴攝 , 2018.05.28)

宜蘭縣議會定期會今（28）日進行文化局業務報告，多位議員對文化局近來的表相當不滿意，黃定和議員表示，縣府計畫處所做的單位評比，文化局連續好幾年都是80分以下，確實需要好好檢討。而江碧華議員也說，文化局在營運行銷方面嚴重欠缺專業人才，她說，營運行銷是腦力的激盪、智慧的發揮，靠的是專業與人才，她建議文化局應該進行科室調整，網羅這方面人才。對於議員的建言，文化局長李志勇表示，會深刻檢討，精進相關業務。

黃定和表示，宜蘭縣政府計畫處所進行的單位績效評比，接受評比總共有21個單位，而80分以下有3個單位，文化局不但是其中之一，而且104、105、106連續好幾年都是殿後，黃定和要求文化局應該好好檢討。質詢過程中，文化局長李志勇並沒有具體說明改善辦法，不過，隨授接受媒體訪問時，李志勇表示，關於績效考評，包括公文處理效率、可能有些時效性不夠即時，另外是預算執行率，這些都會進行檢討改進。

除了績效評比不佳挨批之外，營運行銷也是議員關注重點。江碧華議員表示，文化局嚴重缺乏營運行銷人才。江碧華說，前文化局長（現任體育署長）林德福有所謂點子王的稱號，但這些年來文化局辦活動，沒有點子，沒有創意，她認為最缺乏的是行銷。要怎麼樣擦亮包括童玩節在內的招牌，文化局確實需要好好思考。對此，文化局長李志勇則是表示，文化局的行銷除了透過爭取經濟部的預算建置APP之外，他自己也會每個禮拜四在臉書群組揭露一週宜蘭縣的活動訊息，這方面也會持續努力。
 

關鍵字宜蘭縣文化局宜蘭縣議會黃定和江碧華
斗六國中美術班　畢業成果展開展雲林國際觀光論壇　6月1日登場

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan