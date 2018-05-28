影／評比殿後、行銷績效欠佳　宜蘭縣文化局挨議員批

宜蘭縣議會定期會今（28）日進行文化局業務報告，多位議員對文化局近來的表相當不滿意，黃定和議員表示，縣府計畫處所做的單位評比，文化局連續好幾年都是80分以下，確實需要好好檢討。而江碧華議員也說，文化局在營運行銷方面嚴重欠缺專業人才，她說，營運行銷是腦力的激盪、智慧的發揮，靠的是專業與人才，她建議文化局應該進行科室調整，網羅這方面人才。對於議員的建言，文化局長李志勇表示，會深刻檢討，精進相關業務。
黃定和表示，宜蘭縣政府計畫處所進行的單位績效評比，接受評比總共有21個單位，而80分以下有3個單位，文化局不但是其中之一，而且104、105、106連續好幾年都是殿後，黃定和要求文化局應該好好檢討。質詢過程中，文化局長李志勇並沒有具體說明改善辦法，不過，隨授接受媒體訪問時，李志勇表示，關於績效考評，包括公文處理效率、可能有些時效性不夠即時，另外是預算執行率，這些都會進行檢討改進。
除了績效評比不佳挨批之外，營運行銷也是議員關注重點。江碧華議員表示，文化局嚴重缺乏營運行銷人才。江碧華說，前文化局長（現任體育署長）林德福有所謂點子王的稱號，但這些年來文化局辦活動，沒有點子，沒有創意，她認為最缺乏的是行銷。要怎麼樣擦亮包括童玩節在內的招牌，文化局確實需要好好思考。對此，文化局長李志勇則是表示，文化局的行銷除了透過爭取經濟部的預算建置APP之外，他自己也會每個禮拜四在臉書群組揭露一週宜蘭縣的活動訊息，這方面也會持續努力。