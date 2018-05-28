研究機購警告：Fed過度相信偏頗的經濟學家調查

CNBC 報導，市場研究公司 Bianco Research 的總裁 James Bianco 警告，聯準 (Fed) 會過度依賴經濟學家的調查，將其視為政策制定的參考指標，但這些調查有著被社群媒體影響，而過度偏頗的疑慮。

Bianco 週五 (25 日) 在 CNBC 節目《Trading Nation》上表示，大多數的經濟學家錯誤地認為，領先指標指出目前經濟表現為「A 級」，可以承受利率上升的壓力，但他認為，現在的經濟情況其實更像是「B- 級」，並不如大家預期的美好。

Bianco 指出，接受受訪的調查者正被社群媒體所產生從眾效應 (bandwagon effect) 所影響，這是一種以追隨群體為主要特徵的心理現象。他表示，由於社群媒體的興盛，大眾被金融新聞和經濟新聞所淹沒，而其中大部分關於美國的經濟新聞都是正向的。