雲林國際觀光論壇　6月1日盛大登場

論壇將以「飲食」、「旅居」、「地方特色」、「產物」四大方向為議題，邀請國內、外觀光旅遊產業領域之講師，包含國際知名的AIRBNB，寂寞星球（Lonely Planet）台灣版作者與日本Restaurant Bus創始團隊分享精采國際經驗外，同時也邀約雲林在地農業、旅遊等相關領域之業者，以短講的形式分享自己在雲林耕耘的方向與內容，大家共同來探討雲林在地方觀光發展中的定位。



「飲食」，邀請由一群來自各界的職人們組成的團體-「野台繫」，分享如何利用當地產物融合生活特色的在地風味餐。「良作觀光工廠」如何利用透明的生產過程及有趣的五感體驗方式，傳達對豬肉製品農食鏈的堅持及雲林女總舖師「丁玫玲」以食揚善，延續父親的精神，「著迷食間」林子琳、林凡愔兩姊妹以平底鍋翻著新時代。



「旅居」，邀請在國際知名Airbnb台灣及香港公共政策總監「蔡文宜」，分享國際間的鄉村旅居如何結合地方文化發展成特色居住空間。以布袋戲為號召的虎尾春秋文創設計旅店特助「周子芸」、由老銀行改建的好住民宿主人「劉玉鳳」及鑽石背包客創辦人「王英婷」，個別分享雲林在地旅居空間近年也因應觀光流量的提升而逐漸朝向多元化發展心路歷程。



「地方特色」，邀請寂寞星球（Lonely Planet）台灣版作者;也是My Taiwan Tour 總編輯「葉家喜」以自身具備國際視野的經驗與角度來分享眼中所看見的台灣與雲林在地的特色為何。麥仔寮獨立書店創辦人「吳明宜」及華南社區X土地零距離「劉蓁與陳昱菁」，個別講述對土地的愛、過程及信念，北港武德宮主委「林安樂」分享百年漢方咖啡，如何以新的形式呈現當年歷史的味道。



「產物」，邀請國光威樂假期旅行社部長「荒川直人」分享如何將餐廳與巴士結合的經驗。雲林在地地瓜糕點專賣店-虎屋創辦人「林進誠」、月光下友善農場創辦人「郭慧嬋」、御鼎興醬油第三代製醬人「謝宜哲、謝宜澂」，個別講述如何堅持理念運用在地產物，翻轉庶民食物創造奇蹟。



文化處長林孟儀表示，近幾年因食安風暴與食農概念的興起，推動店家更加審視自己的原物料來源，雲林縣內更是有很多使用在地作物、選用節令食材的餐廳因之而生。此外，雲林在地旅居空間近年也因應觀光流量的提升而逐漸朝向多元化住宿類型發展，特色飯店林立、主題背包客棧與民宿開張，讓前來雲林的旅客選擇性更多元；而在地物產也由於近年的返鄉青年熱潮，使得傳統產業產生世代交替，帶動農耕趨向年輕化與產業轉型；除了農業物產之外，雲林還擁有的民俗與傳統文化等特色故事，期待藉由這場論壇，不僅加深在地縣民對這塊土地的認同及促進對地方更深入的認識，也能激發論辯，促進對於雲林城市品牌的思考與對話，讓雲林不僅只是台灣餐桌上的代表地，更能打開在地影響度，讓雲林之名，響徹未來。



▲「2018雲林國際觀光論壇」，將以「飲食」、「旅居」、「地方特色」、「產物」四大方向為議題。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.28)