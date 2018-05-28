台股攻11000點只差一點　被動元件多檔收漲停

台北股市今（28）日早盤上攻11000點只差一點，並在指標股鴻海、大立光以及被動元件族群帶領下，收盤漲45.47點，收在10987.77點，漲幅0.42%，成交金額新台幣1393.71億元。台積電由紅翻黑，終場跌0.6%、鴻海強勢漲2.6%、大立光也漲2%以上。被動元件持續噴出，多檔個股飆上漲停，而國巨與華新科來到歷史新天價。

台股今日開盤漲34.19點，加權股價指數以10976.49點開出，早盤最高一度來到10999點，攻11000點只差一點，終場漲45.47點，收在10987.77點，漲幅0.42%。各類股部分，電子漲0.6%、金融漲0.3%。其他，光電、資服與塑膠漲逾1%、電子零組件漲3.8%，生醫、玻璃與油電燃氣類股跌超過1%。