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台股攻11000點只差一點　被動元件多檔收漲停

記者許家禎／台北報導2018/05/28 14:19
▲台北股市5月28日收盤漲45.47點，收在10987.77點，漲幅0.42%，成交金額新台幣1393.71億元。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台北股市5月28日收盤漲45.47點，收在10987.77點，漲幅0.42%，成交金額新台幣1393.71億元。（圖／NOWnews 資料照片）

台北股市今（28）日早盤上攻11000點只差一點，並在指標股鴻海、大立光以及被動元件族群帶領下，收盤漲45.47點，收在10987.77點，漲幅0.42%，成交金額新台幣1393.71億元。台積電由紅翻黑，終場跌0.6%、鴻海強勢漲2.6%、大立光也漲2%以上。被動元件持續噴出，多檔個股飆上漲停，而國巨與華新科來到歷史新天價。

台股今日開盤漲34.19點，加權股價指數以10976.49點開出，早盤最高一度來到10999點，攻11000點只差一點，終場漲45.47點，收在10987.77點，漲幅0.42%。各類股部分，電子漲0.6%、金融漲0.3%。其他，光電、資服與塑膠漲逾1%、電子零組件漲3.8%，生醫、玻璃與油電燃氣類股跌超過1%。

個股部分，指標股台積電早盤由紅翻黑，終場跌1.5元，跌0.6%，收在227元。鴻海強勢漲2.6%，收在88.8元。大立光也強勁漲2%以上，來到4085元。另外，華碩、宸鴻、長榮、台塑、嘉聯益漲超過1%。量大走揚的還有中環、合晶、旺宏、燿華、強茂、元太漲幅4-9%以上。錸德、友訊、漢磊飆漲停。

被動元件持續噴出，多檔個股飆上漲停，其中國巨、奇力新、立隆電、大毅、禾伸堂、美磊、台嘉碩、華容、天揚、蜜望實都收在漲停價位，國巨與華新科來到歷史新天價，華新科終場雖沒收在漲停，但漲幅也有9.85%。

 

關鍵字台股收盤被動元件漲停11000點
經長坦言供電壓力大　盼核二歸隊企業擬陸掛牌　顧立雄提鴻海這樣說

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