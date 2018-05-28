新零售獲利增溫 東京著衣海外營收拚倍增

涂靜婷觀察，台灣服裝市場競爭較大，特別是女裝，東京著衣在台灣市場將轉型為會員經營模式，以減少高額廣告費用，人力投入獲利較好的海外市場。

新零售集團總經理涂靜婷今天受訪表示，去年花較多時間併購與調整，找出定位，目前每家子公司都已找到獲利模式。東京著衣在日本市場開始收成，在東南亞市場運作也漸趨成熟，預期東京著衣海外營收占比將從去年約25%到30%，提升到今年約40%，看好今年東京著衣海外營收將力拚倍增。

（中央社記者吳家豪台北28日電）電商業者新零售集團經資源整合與調整，旗下品牌東京著衣今年海外營收占比上看40%，海外營收力拚倍增；101原創平台將推出新的網紅品牌並外移生產，可望挹注獲利。

自新零售西元2016年第4季入主東京著衣以來，經6個季度的調整與努力，新零售今年第1季已轉虧為盈。涂靜婷說，東京著衣今年第3季可望損平，具體做法包括提高毛利、控制成本及提高海外營收比重。

針對營收持續創新高的旗下品牌拍手童裝，涂靜婷表示，接下來除繼續擴大產品線、商品年齡層，也將運用現有會員數拓展非服飾類品項，例如尿布、童鞋、玩具與生活用品等，提供更多元化會員服務。

她說，新零售擬辦理現金增資，預計發行不超過2000萬股，可募得資金約新台幣2億元到3億元，擬用於充實營運資金及轉投資，不排除再發動併購。

負責營運新零售集團旗下101原創平台的光旭網路科技總經理黃文貴說，101原創平台業績穩定，去年營收約2.5億元到3億元，今年應會持平。

不過，黃文貴說，今年第1季101原創平台約80%生產仍在台灣，預計下半年把70%到80%生產移往中國大陸與柬埔寨等東南亞地區，有助於將目前約40%的毛利率提升到55%到60%以上。

黃文貴說，101原創平台今年擴大與藝人及網紅合作，已推出藝人隋棠個人品牌，穩定發展，將於6月初時再推出新的網紅品牌；由於網紅多數流量來自於現有粉絲，與網紅合作可節省廣告及行銷費用，還能提高購買轉化率。

他說，101原創平台利用品牌代操模式，代替品牌操作商品上架、物流、金流、資訊流與行銷等業務，提供一條龍服務，成功將數個台灣本土原創品牌推展到海外；未來也會把海外品牌引進台灣，或協助實體銷售品牌導入線上，擴大品牌代操事業。（編輯：李明宗）1070528