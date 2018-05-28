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中央社

韓航董娘施暴醜聞 現身警局低頭道歉

中央社2018/05/28 14:08
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾28日綜合外電報導）南韓大韓航空（Korean Air）會長趙亮鎬一家醜聞愈滾愈大，妻子李名熙今天面臨警方訊問，她被控對員工動粗，受害者包括家中幫傭和翻修她豪宅的工人。

李名熙（Lee Myung-hee）兩個女兒對員工大發脾氣亂丟東西的跋扈態度引發眾怒，繼大千金的「堅果門」後，又爆發二千金的「果汁門」，大韓航空數百名員工加入網路聊天室，痛批趙氏家族對旗下員工的惡行惡狀。

法新社報導，李名熙今天進入首爾的警察局前被大批媒體包圍。南韓聯合新聞通訊社報導，李名熙上午10時左右現身警局，她身穿深色服裝和藍色圍巾，低頭致歉。

李名熙說：「我很抱歉造成困擾。我會全力配合調查。」她拒絕回答記者提問。

69歲的李名熙被控對家中司機和幫傭動粗，還對翻修她家和韓航旗下飯店的工人施暴，虐待行徑包括吼叫、咒罵、掌摑、用腳踢人甚至拿剪刀丟人。

據報導，警方已取得10多名的證人說法，他們表示希望追究李名熙責任。根據南韓法律，襲擊罪屬於告訴乃論，須有受害者出面。

不過警方正考慮依重傷害罪嫌送辦，如此一來就毋須受害者正式提訴。如果罪名成立，李名熙將逃不過牢獄之災。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1070528

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