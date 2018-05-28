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中央社

美國夢碎 瓜地馬拉少女冒險越界丟性命

中央社2018/05/28 14:06
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社瓜地馬拉奧斯通卡爾科27日綜合外電報導）19歲瓜地馬拉少女葛梅茲遠征2000多公里到美國找工作，但剛踏上德州就遭邊界巡防人員擊斃。家人今天說，葛梅茲為了全家生計，將掃蕩非法移民的擔憂拋在腦後。

路透社報導，葛梅茲（Claudia Gomez）生長的奧斯通卡爾科（San Juan Ostuncalco）村莊圍繞著一棟又一棟的爐渣屋，而這些都是靠居民在美親戚匯回的美元蓋出來的。

她的家人受訪時表示，他們有聽說美國總統川普上台後，針對非法移民的政策更加嚴格，但葛梅茲為了全家生計仍執意啟程。

被問到川普的移民政策時，葛梅茲的父親說：「有聽說過，但也聽過有很多人順利通過邊境，因為這樣，她想離開家裡。」

葛梅茲的母親說，葛梅茲2年前完成技職高中的會計學位，但在附近城鎮找不到工作，因為他們對學歷要求都是大學，可是他們負擔不起大學學費。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，葛梅茲23日在美國德州南部遭一名執法人員擊斃。美國邊界巡防隊最初在聲明中表示，包括葛梅茲在內的多名移民以鈍器攻擊這名執法人員，但25日邊界巡防隊改口說，這名執法人員朝數名「向他衝過來」的人開槍。

葛梅茲遭槍擊身亡的報導引發國際關注，主要是因為有路人在Facebook Live上傳槍擊後續，看到葛梅茲倒臥血泊慘況。

川普宣誓就職總統後，最初幾個月美墨邊境和墨西哥與瓜地馬拉邊境逮捕的非法移民人數驟降，但接著又慢慢回升。

墨西哥移民機構的數據顯示，跟前一年相比，2017年頭3個月瓜地馬拉人被驅逐出境的數字下降，但2018年第一季回升到2016年接近1萬3200人的水準。

葛梅茲一名成功偷渡到美國的親戚說，在葛梅茲居住的村莊附近地區，當地人付人蛇集團逾9000美元（約新台幣27萬元）跨越邊境進入美國。不願透露姓名的這名親戚說，當地人通常會抵押農地以籌得偷渡資金。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1070528

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