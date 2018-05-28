義總統拒總理所提閣員 民粹派揚言彈劾

（中央社羅馬27日綜合外電報導）總統在義大利本是象徵性元首，但有權拒絕任命獲提名的內閣人選，總統的有限權力常在政治危機時扮演關鍵角色，但這回民粹派揚言彈劾總統，恐進一步引發政治不穩。
路透社報導，「五星運動」（Five Star Movement）黨魁迪馬尤（Luigi Di Maio）今天表示，總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）拒絕任命疑歐派經濟部長人選，應以叛國罪彈劾他。
迪馬尤接受義大利國家電視台（RAI）訪問時說：「我們距組成新政府僅一步之遙，卻因內閣裡有一名批評歐盟的部長未過關，整個功虧一簣。我想把這個制度危機提交國會…並讓總統接受檢驗。」
迪馬尤明確提及需根據憲法第90條處理。根據義大利憲法第90條，屆時總統將由全體國會議員投票，確認有無「高度叛國或攻擊憲法」，若簡單多數認為存在上述情況，就要由憲法法庭決定是否彈劾總統。
法新社報導，馬達雷拉決定動用義大利憲法第92條所賦予的權力，激怒了極右派「聯盟黨」（League）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）及反體制的「五星運動」黨魁迪馬尤。
義大利總統僅具極有限的權力，但能任命總理及總理所提的內閣部會首長。義大利憲法還賦予總統有解散國會的權力。
這次並非義大利總統首度拒絕獲多數國會議員支持的部長人選。媒體大亨貝魯斯柯尼（SilvioBerlusconi）1994年贏得大選後，向時任總統史卡爾法羅（Oscar Luigi Scalfaro）提名私人律師普瑞維提（Cesare Previti）出任司法部長，被史卡爾法羅打回票，貝魯斯柯尼選擇接受。
但這一回，在義大利政壇已具優勢的民粹政治人物拒絕接受總統行使這項權力，譴責這是歐盟干預或金融遊說團體運作所致。五星運動的迪馬尤提出可能以叛國罪彈劾總統。（譯者：陳亦偉/核稿：劉文瑜）1070528