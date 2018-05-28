義總統拒總理所提閣員 民粹派揚言彈劾

（中央社羅馬27日綜合外電報導）總統在義大利本是象徵性元首，但有權拒絕任命獲提名的內閣人選，總統的有限權力常在政治危機時扮演關鍵角色，但這回民粹派揚言彈劾總統，恐進一步引發政治不穩。

路透社報導，「五星運動」（Five Star Movement）黨魁迪馬尤（Luigi Di Maio）今天表示，總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）拒絕任命疑歐派經濟部長人選，應以叛國罪彈劾他。

迪馬尤接受義大利國家電視台（RAI）訪問時說：「我們距組成新政府僅一步之遙，卻因內閣裡有一名批評歐盟的部長未過關，整個功虧一簣。我想把這個制度危機提交國會…並讓總統接受檢驗。」