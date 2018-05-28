立委質疑客語教學成效 李永得：對族群有偏見

（中央社記者陳俊華台北28日電）民進黨立委林淑芬今天質疑客委會推動沈浸式教學成效；客委會主委李永得說，最重要的是提升客語價值，林淑芬說，不要好高騖遠，李永得則指林淑芬「根本是對族群有偏見」。

立法院內政委員會今天處理107年度中央政府總預算有關客家委員會、台灣省政府、台灣省諮議會、福建省政府預算解凍案。

立委林淑芬質詢時指出，調查顯示，跟著父母學習客語的比例是最高的，但客委會針對親子學習，只有短期研習方式，未來如何強化家庭親子共學？

主委李永得答詢表示，「妳不要集中在非常小的地方」，最重要是要提升客語價值，林淑芬接著說，不要好高騖遠，李永得再回，「妳心裡根本是對族群有偏見」。