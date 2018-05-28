立委籲「證券周邊F4」將超額盈餘回饋投資人 顧立雄

立法院財政委員會今 (28) 日赴金管會考察證交所、期交所和櫃買中心近 3 年營運績效。國民黨立委曾銘宗表示，「證券周邊 F4」(證交所、櫃買中心、期交所、集保公司)是獨占事業，當 EPS 賺超過一定金額，應該要調降手續費，把將超額盈餘回饋給投資人。金管會主委顧立雄當場承諾將全面檢討目前手續費率的合理性，會跟國際作比較。

據立委曾銘宗公布的數據，證交所 2017 年稅後純益為 28.6 億元、EPS 為 4.1 元、員工年平均薪資 107 萬元；期交所 2017 年稅後純益 22 億元、EPS 更達 7.05 元、員工年平均薪資 153 萬元；櫃買中心 2017 年稅後純益為 28.6 億元，但因為是財團法人所以沒有 EPS、員工年平均薪資 156 萬元。