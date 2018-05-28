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立委籲「證券周邊F4」將超額盈餘回饋投資人 顧立雄

鉅亨網2018/05/28 14:22
鉅亨網 / NOWnews
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立法院財政委員會今 (28) 日赴金管會考察證交所、期交所和櫃買中心近 3 年營運績效。國民黨立委曾銘宗表示，「證券周邊 F4」(證交所、櫃買中心、期交所、集保公司)是獨占事業，當 EPS 賺超過一定金額，應該要調降手續費，把將超額盈餘回饋給投資人。金管會主委顧立雄當場承諾將全面檢討目前手續費率的合理性，會跟國際作比較。

據立委曾銘宗公布的數據，證交所 2017 年稅後純益為 28.6 億元、EPS 為 4.1 元、員工年平均薪資 107 萬元；期交所 2017 年稅後純益 22 億元、EPS 更達 7.05 元、員工年平均薪資 153 萬元；櫃買中心 2017 年稅後純益為 28.6 億元，但因為是財團法人所以沒有 EPS、員工年平均薪資 156 萬元。

曾銘宗表示，「證券 F4」屬於獨佔事業，沒有其他競爭對手，以證交所為例，民股比重有 56.92%，期交所的民股持有比重更達 88.26%，若 「證券 F4」有獲利，除了做社會公益跟提高員工權益，建議也應該將超額盈餘回饋給投資人，例如 EPS 賺超過 2 元或 3 元，手續費可以自動調降，把獲利回饋給投資人。

金管會主委顧立雄在會中回應，金管會一方面要推動資本市場健全，同時也要注意到券商、期貨商所反映的事項，調降手續費這議題已經不是第一次討論，每次討論到這議題，證券商都不認同要調降手續費，因為調降消息一出來後，投資人都會向券商再要求調降，把手續費轉嫁到券商身上。券商反而希望能在稅制部分做優惠，比如說權證或選擇權的稅制優惠，雖然手續費問題恐會卡在券商，但顧立雄仍承諾會具體檢討手續費的合理性。

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