台股11000點前止步 國巨重登千元創新高價

（中央社記者江明晏台北28日電）電子股點火，台股今天走揚，國巨再攻上千元大關，創新高價1065元，帶動被動族群多檔漲停，大盤指數最高來到10999點，但終場收在10987.77點，11000點關卡前止步。

歐美股漲跌互見，川金會起死回生有望，法人預期，將對國際股市與亞洲股市帶來正向表現。

台股加權股價指數今天終場上漲45.47點，收在10987.77點，漲幅0.42%，成交值新台幣1393.71億元。

近期漲勢凌厲的被動元件族群股價再度點火，國巨今天盤中股價不僅重回1000元關卡，還攻上漲停鎖住，股價達1065元，再創上市以來新天價。